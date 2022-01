Ine Maguire presenta su nuevo single

Cantante y compositora, Ine Maguire siempre estuvo ligada al pop en sus primeros materiales y ahora lanza Pedazos, una canción indie pop que contó con la producción de Yago Escrivá y Larry Cuffia.

Este tema es una oda al amor, a los amigos, al compañerismo y los vínculos humanos.

—¿Cómo te adentraste en la música? ¿Bajo qué circunstancias se dio?

—La música es un lenguaje que me acompaña desde chica. Tengo recuerdos desde mi infancia, cantando e invitando a otros a hacerlo conmigo, en la mesa familiar, por ejemplo o en el jardín de infantes. Cuando fui creciendo, empecé a estudiar y a formarme. En ese momento, me interese aún más.

—Si es que tenés alguno, ¿cuál es tu género preferido?

—Sinceramente no lo tengo. Sucede que me gusta escuchar y cantar variadito.

—¿Qué balance hacés de tu carrera? ¿Qué debilidades y fortalezas encontraste en el camino?

—Ha sido un proceso absolutamente positivo porque me la paso tocando la guitarra y cantando canciones. ¡Qué más puedo pedir!

Las fortalezas, sin dudas, es la gente que me rodea a la hora de trabajar y hacer música. Me parece muy importante compartir el trabajo, armar equipo y dejarse acompañar. Por otra parte, las debilidades están dadas porque me gusta mucho dormir la siesta y procrastino un montón.

—¿Qué producciones estás presentando?

—El último single que sacamos se llama Pedazos, y salió con un video hermoso que se puede ver a través de mi canal de YouTube. Es el último tema que promociono solo antes del lanzamiento del disco entero, que estará disponible muy pronto, aunque aún no tengo fecha definida. Todas mis canciones se pueden escuchar en las plataformas y tiendas digitales donde me encuentran como Ine Maguire.

—¿Qué le recomendarías a los jóvenes que desean seguir tus pasos? ¿Sos de dar consejos a tus colegas?

—Les diría que lo hagan, que no sigan mis pasos ni los de nadie, sino los propios.