J. A. Bayona y Enzo Vogrincic hablan de La sociedad de la nieve

El 14 de diciembre en cines y el 4 de enero en Netflix se podrá ver La sociedad de la nieve, dirigida por J. A. Bayona, protagonizada por un elenco internacional encabezado por Enzo Vogrincic. Basada en el libro de Pablo Vierci del mismo nombre, relata la impresionante historia real de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes y las medidas extremas a las que debieron recurrir los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en 1972. Diario Hoy dialogó en exclusiva con Bayona y Vogrincic a días de su paso por el 38 Festival Internacional de Mar del Plata, donde, además, el director recibió un premio Astor a la trayectoria.

Bayona es uno de los más destacados directores en la industria cinematográfica, tanto en España como a nivel internacional, y esto se debe a que se ganó la atención de la crítica y el público con su película El orfanato (2007), que se convirtió en un éxito de taquilla y consolidó su reputación como director talentoso. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido y premiado en festivales y galas de cine de todo el mundo. También dirigió Lo imposible (2012), Un monstruo viene a verme (2016), Jurassic World: el reino caído, además de impulsar la nueva serie sobre El Señor de los Anillos. Con La sociedad de la nieve vuelve a las salas con una impactante historia en la que podemos, además, reconocer su firma autoral.

—¿Todavía sigo conmovido por la película contame Juan cómo fue volver a trabajar esta historia de una manera completamente diferente para los que tenemos el recuerdo de la versión anterior Viven?

—J.A. Bayona: primero de todo corazón darte las gracias profundamente porque para mí es muy importante que la gente de Latinoamérica aprecie el esfuerzo tremendo que hicimos para para imbuirnos dentro de la cultura uruguaya y que la película no tuviera esa visión a veces que tienen las películas extranjeras del mundo latinoamericano casi como con un ojo turístico. Como siempre poniendo el acento en lo exótico, para mí era muy importante contar la cultura uruguaya desde dentro y que los uruguayos estuviesen muy orgullosos y se sintieran muy reconocidos. Después fíjate, me citas el libro Viven que yo conocía, porque es un best seller que estaba en casa desde que era un niño, todos lo tenían, pero es un libro que en su época fue muy importante y hace un excelente relato de los hechos, pero es un libro que se llama Viven. Viven donde quedan los otros, no los que no vivieron y ese fue el ángulo que yo le encontré a esta historia que me impresionó tanto cuando leí el libro de Vierci. Unas conversaciones en ese libro entre los vivos y los muertos casi como si los muertos estuvieran todavía ahí, y pensé que alguien tiene que contar esta historia. Llevamos tanto tiempo escuchando las veces de este lado, que creo que es muy bonito, que ahora sean los supervivientes, los que le den voz a los que no pudieron contar su parte de la historia y desde ese lugar decidimos que tenía sentido volver a contar esta historia.

—¿Cuál fue el principal desafío que tuviste Enzo a la hora de encarnar a Numa Turcatti?

—Enzo Vogrincic: Numa es un enigma para mí y es un desafío. Un desafío que todavía no termino de resolver, es como que hay algo en esa sensación de no terminar de entenderlo, que es de alguna manera lo que termina construyendo a ese personaje, donde él no termina de entenderse, donde él no termina de comprender la cosa. El desafío era constante y reconstruir a una persona de la cual no tenés imágenes, no tenés vídeos, lo único que tenés es el impacto que él dejó a los demás, es como que ahí empieza el desafío. Cómo construyo yo a esto y lo que encontré yo, por lo menos el camino que fue apareciendo, fue empezar a ver los pequeños detalles en los demás cada vez que te hablaban de Numa. Cuando me presenté, por ejemplo, con los supervivientes que nos presentamos todos y nos dimos cada uno, se iba presentando. Hola, me llamo Felipe algo de Carlitos ah Carlitos, decían un chiste, pero cuando yo les decía cómo me llamaba y hago de Numa, me daban un abrazo. En realidad no me abrazaban a mí, abrazaban a Numa y en ese abrazo yo sentía eso, esas cosas que ellos de alguna manera no podían decir como lo que realmente sentían respecto a Numa. Cuando hablaba con los amigos de Numa, que lo conocieron de toda la vida, se emocionaban cada vez que hablaban de él. Empezaban a contarte una pequeña anécdota, terminaban llorando y finalizaban realmente dándote una información invisible que era de la que yo me agarro para decir Bueno, cómo una persona es para un poco dejar ese nivel de empatía, ese nivel de generosidad, no sé cuál es la palabra, pero sí, difícil es construir a alguien que no conociste y tan complejo como es Numa o por lo menos lo que dejó en los demás.

Llegar a Argentina y al Festival de Mar del Plata con la película

J. A. Bayona y Enzo Vogrincic hablan con diario Hoy sobre su arribo a Argentina.

—Juan decías que era importante para vos que la película se vea en Latinoamérica y en pocos días vas a estar en Argentina en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ¿cómo ven que que sea el primer lugar en Latinoamérica en donde se va a ver la película?

—J. A. Bayona: mira no podemos esperar estar ahí porque es la primera vez que vamos a estar toda la muchachada, todos los actores juntos para ver la película en un festival. Hemos estado en Venecia, San Sebastián y Sitges pero va a ser la primera vez que estemos todos los actores en un festival y vamos alquilar un autobús entero para que puedan desplazarse todos hasta allá y me hace muchísima ilusión visitar Mar del Plata y ver la película por primera vez con ellos en un cine.

—Y en tu caso Enzo también cruzar el charco…

—Enzo Vogrincic: yo creo que es de las cosas más lindas cuando compartís el lenguaje. También hay un plus del compartir el lenguaje que hace que la experiencia sea aún más potente porque si bien la historia atraviesa por más que no que tengas que leer la historia o subtitulada, en el mismo lenguaje hay algo que se comparte por regiones o que se comparte por idiosincrasia por entender el contexto en el que se vive en Latinoamérica y lo que implica una historia de superación que le da un plus extra que tengo muchas ganas de compartirlo con con gente tan cercana,

—J. A. B: y hay alguna cosa, no hay alguna cosa muy especial de esta película que es un milagro que exista, porque realmente nos ha costado 10 años encontrar la financiación para que una película, que tiene el presupuesto medio de una película americana. Es un presupuesto alto, pero es el presupuesto medio una película americana, se pueda rodar en español, nos ha costado 10 años romper esa barrera, una película hecha con un equipo español, rodada con actores uruguayos y argentinos en Uruguay, en Chile, en Argentina. Es decir, es una película única en ese sentido, es un premio que exista esta película porque lo normal es que no exista una película así, de este tamaño rodada en español. Ojalá esta película rompa una barrera y nos acostumbremos a a ver estas películas en el cine de manera normal porque nosotros queremos seguir contando historias como esta, con este nivel de emoción y contarlas en nuestro idioma.