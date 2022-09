Jane Fonda informó que padece cáncer

La reconocida actriz estadounidense Jane Fonda anunció este viernes en sus redes sociales, que padece cáncer.

“Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no hodgkiniano y he empezado el tratamiento de quimioterapia”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a un video.

“Este es un cáncer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada”, comentó la actriz de 84 años, quien agregó que está agradecida por “tener un seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos”.

La actriz, quien comenzó un tratamiento de quimioterapia hace seis meses, dijo que no dejará que la enfermedad interfiera con su activismo sobre el cambio climático.

En 2010 ya le habían extirpado un tumor maligno del pecho y en 2018, uno del labio, antecedentes que la llevaron a estar alerta con su salud.

Fonda es un emblema del cine y la televisión, tanto por su belleza angelical como por su talento, que estuvo acompañado por los galanes de su época de esplendor.