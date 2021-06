Jennifer López, soltera y audaz

De forma reciente, Jennifer López puso fin a su relación amorosa con el exdeportista Alex Rodríguez por asperezas e infidelidades. Tiempo después comenzó a frecuentarse con su exprometido, Ben Affleck, se fueron de viaje y el vínculo se está reconstruyendo poco a poco.



En la actualidad, la diva también festeja el dueto que armó junto a Rauw Alejandro pues lograron rodar un videoclip en Miami que levantó la temperatura en el lugar preferido de la comunidad latina. Ambos actuaron sobre las avenidas principales, posaron con los agentes de seguridad y grabaron hasta la madrugada.



Bajo el título de Avanza, la mujer lookeada con un short de jean y sus plataformas características, mostró sus dotes de bailarina y cantante durante las nueve horas de trabajo. Asimismo, su compañero en esta aventura viene de estrenar una canción inspirada en James Brown llamada Todo de ti y tiene mucho funk propio de los 80. Al respecto de su variedad de estilos, reveló: “Pero no me gusta encasillarme ni quedarme en un solo género.

Estaba en Puerto Rico y pensé en hacer algo más creativo, un sencillo que fuera perfecto para el verano que se acerca”.

Gracias a su rápido e intenso recorrido, la estrella joven logró trabajar junto a otros grandes como Luis Fonsi, Camilo, Farruko, Selena Gómez y su amigo de la infancia Anuel AA.



Por último, Jennifer no solo está ocupada en este oficio musical, sino que estará a cargo de su productora audiovisual que llevará a cabo dos películas y una serie para Netflix tras un frondoso acuerdo económico. Además, actuará en dos cintas, la primera será The mother, un thriller de acción bajo la dirección de Niki Caro y también formará parte de The cipher, una adaptación de la novela de Isabel Maldonado.



También está muy presente en la educación escolar de sus hijos y en el romance incipiente que entabló con su colega y exnovio, Ben Affleck.