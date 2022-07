Jessica Raine: “Estaba obsesionada con Alien”

La talentosa actriz británica Jessica Raine se hizo mundialmente conocida por su papel en Call the midwife, para luego participar en Partners in crime, Patrick Melrose y The informer. Ahora es parte de la superproducción Becoming Elizabeth de StarzPlay, que estrena episodios todos los domingos, donde encarna a Catherine Parr. Para saber más detalles de este trabajo y su carrera, hablamos en exclusiva con ella.

Mucho antes de ascender al trono, la joven Isabel Tudor era una adolescente huérfana que se vio envuelta en la política y la sexualidad de la corte inglesa. La muerte del rey Enrique VIII hace que su hijo Eduardo, de nueve años, asuma el trono y pone en marcha una peligrosa lucha por el poder cuando Isabel, Eduardo y su hermana María, se encuentran como peones en un juego entre las grandes familias de Inglaterra y las potencias de Europa que se disputan el control del país.

—¿Cuándo supiste que querías ser actriz?

—Alrededor de mis 12 o 13, o probablemente antes, pero pensé que era un hobby, más que entender que podía actuar profesionalmente.

—¿Tenías alguna película favorita en ese tiempo?

—Estaba obsesionada con Alien, con Sigourney Weaver, obsesionada.

—¿Querías hacer ciencia ficción?

—Sí, definitivamente.

—Has participado en varias series, ¿qué es lo que te permite explorar como actriz?

—Creo que los libros, que son increíbles, la dirección también, me encanta que me dirijan y me impulsan hacia lugares diferentes.

—¿Cómo es para vos revisitar la historia en esta serie?

—Es algo mágico, en asombrosas locaciones, con increíble vestuario, que te hace sentir en ese momento, con tanto drama, sólo ya los vestidos te ponen en ese modo, y entendés los vínculos y el triángulo amoroso entre ellos.

—¿La ropa te pone en ese modo?

—Sí, con muchos detalles, porque el equipo de vestuario trabajó para ser lo más real posible y cercano a la época, con símbolos que ni siquiera sabía qué significaban.

—¿Cómo fue volver a usar la ropa de hoy tras esos lujosos vestidos?

—Un verdadero alivio, son muy pesados, de hecho nos llevaban casi 45 minutos ponérnoslos, y de hecho tenías que no comer nada, porque era muy doloroso llevarlos con algo en tu estómago, era complicado utilizarlos todo el día, pero claro, los luces como una reina, cosa que no soy, y esperaba el momento de estar en mi ropa de todos los días.

—¿Cuál es el principal desafío de participar de una serie como esta?

—Ser fresca, porque está todo tan investigado y trabajado, que acá se cuenta sólo una parte, la reina es una adolescente y no sabemos aún que se convertiría, a sus 14 años, una reina por tanto tiempo, y la gran tragedia es saber cómo ese mundo la corrompió y que la llevó a ser la reina que conocimos.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu rol?

—Lo poderosa que es, lo bien que se conoce, es inteligente, manipuladora, no es buena ni mala, al actuarla no me ponía de un lado, sino que la interpretaba. Es ­ambiciosa y como ama, tan profundamente, de hecho sufre mucho por la traición.

—¿Qué recuerdos tenés de Call the midwife?

—Fue mi primer gran rol, no me di cuenta en ese momento de que había tantas mujeres involucradas en el show, porque era el primero, pero no es algo frecuente, claro, fue increíble estar rodeada de grandes mujeres que me apoyaron. Lo que la hace tan especial fue su temática y la hermosa carta de amor que es para el trabajo de las parteras.

—¿Sensaciones por el estreno?

—Muy ansiosa, vi los tres primeros capítulos, sabía lo buenos que eran los libros, los compañeros, pero finalmente es una gran propuesta en la que, además, te maravillás y angustiás al mismo tiempo por todo lo que pasa.