Jey Mammón habló sobre la llegada de Lizy Tagliani a La Peña

Muy pronto volverá La Peña de Morfi a Telefe y se reveló que finalmente la conducción estará a cargo de Diego Leuco, que se sumó el año pasado tras la salida de Jey Mammón, y Lizy Tagliani. La conductora se suma al clásico de los domingos con una dupla que promete mucho para un ciclo que viene siendo golpeado. Recordemos que tras la salida de Mammón por las denuncias de abuso de menores, ahora fue Jésica Cirio la apartada del programa por los escándalos tras el “yate gate” que la salpicó de una manera inesperada.

Mammón, en un ciclo televisivo, reveló que Lizy le escribió para anunciarle su llegada al envío musical: “yo quiero que sepas que yo me voy a hacer cargo de La Peña”, y el humorista le dijo: “Estás loca, qué me estás explicando o contando a mí esto. La Peña para mí siempre fue Gerardo (Rozín), a mí no me tenés que contar nada”. Mammón continuó luego hablando de Tagliani por sus valores y por haberse contactado con él: “es una persona hermosa, muy talentosa, buena gente y por eso la gente la quiere”.