Llega la temporada final de Star Trek: Discovery

La quinta y última temporada de Star Trek: Discovery ya tiene fecha de estreno. La exitosa serie original estrenará el jueves 4 de abril con dos episodios exclusivamente en el servicio de streaming premium Paramount+.

La última temporada contará con 10 episodios en total y encontrará al Capitán Burnham y la tripulación del U.S.S. Discovery descubriendo un misterio que los llevará a una épica aventura por toda la galaxia para encontrar un poder antiguo, cuya existencia ha sido deliberadamente ocultada durante siglos. Pero también hay otros a la caza... Enemigos peligrosos que están desesperados por reclamar el premio para sí mismos y no se detendrán ante nada para conseguirlo.

Los miembros del elenco de la nueva temporada incluyen a: Sonequa Martin-Green (Capitán Michael Burnham), Doug Jones (Saru), Anthony Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Wilson Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland “Book” Booker), Blu del Barrio (Adira) y Callum Keith Rennie (Rayner). La quinta temporada también cuenta con las estrellas invitadas recurrentes: Elias Toufexis (L'ak) y Eve Harlow (Moll).

La serie es producida por CBS Studios en asociación con Secret Hideout y Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michelle Paradise, Heather Kadin, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Sonequa Martin-Green, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry y Trevor Roth son los productores ejecutivos. Alex Kurtzman y Michelle Paradiase son co-showrunners.

En la platatorma, también pueden verse Star Trek: the original series y Star Trek: the next generation y las series originales Star Trek: discovery, Star Trek: picard, Star Trek: strange new worlds y la serie animada Star Trek: lower decks; así como una colección de películas de Star Trek.

Los próximos títulos de Star Trek incluyen la serie recientemente anunciada Star Trek: starfleet academy y el evento cinematográfico original, Star Trek: section 31.