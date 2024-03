Mariana Di Girolamo: “Estuve necesitando armar un hogar del cual partir y al cual volver”

En Los Impactados, de Lucía Puenzo, con Guillermo Pfenning, Osmar Núñez, Moro Angheleri y Germán Palacios, Mariana Di Girolamo es Ada, una joven que es impactada por un rayo en medio de una tormenta y la hace volver a nacer. Diario Hoy pudo dialogar con ella en exclusiva, en una visita express a la Argentina para acompañar el estreno de la propuesta.

—¿Cómo fue volver a trabajar con Lucía Puenzo tras La Jauría?

—Hay veces que es más difícil porque estoy con muchas cosas, pero de repente Lucía me dice cómo que ya es hora de volver a trabajar y si hay un huequito es un placer trabajar con Lucía, con la familia también, Pepe, Nico, Sebastián, todos los hermanos, familia de artistas y es muy entretenido y muy desafiante. A mí me encanta esta ciudad, la he pasado de maravilla trabajando aquí, estuve en El Reino, en realidad en Purmamarca, y ya había saboreado un poco lo que es trabajar en Argentina, con argentinos, y le había dicho a Lucía que sí, porque hay directores con los que uno dice sí a todo y esto me parecía, si bien no sabía muy bien en que nos íbamos a meter, un terreno medio fantasioso, entretenido, incierto y después empecé a conocer a los protagonistas, a Guille, Germán, Osmar, Moro, a este grupo y era todo maravilloso, curioso y entretenido.

—¿Cómo fue componer a Ada y esa dualidad que tiene después del incidente con el rayo?

—Trabajo de investigación te diría que no tanto, pero ahí, la Lore con Lucía, estuvieron mandándome también referentes para entender un poco desde dónde viene y desde lo pictórico, entender que es algo que pasa, entender que las terapias electroconvulsivas son algo que se hacen, que se hacen aquí en Argentina como alternativas a los químicos, por ejemplo, hablamos con una neuróloga y ella nos contaba un poco de este mundo, porque fue un trabajo muy interno lo que a mí me tocó hacer, o sea, ella está detonada por dentro, tiene hiperacusia, fotofobia, electrohipersensibilidad, pero son cosas que la están atravesando por dentro. Entonces, eso para mí como intérprete fue desafiante, cómo manifestar esa aura que ya estaba viendo en su ojo izquierdo, como esta detonación interna, expresarla, manifestarla para afuera, además que ya ante su familia no quiere expresar mucho, no quiere seguir esta vía que le induce el padre, está viviendo un cambio muy profundo, entendiendo que quizás esto es una posibilidad para cambiar o para disfrutar de cosas que antes no disfrutaba. Ver hacia donde esto muy chiquito a la vez para afuera y muy grande por dentro. El mundo de los ojos era muy importante. Mucho diálogo con Paula, que es la productora, repetimos varias escenas, probamos mucho y también está para mí el desafío del lenguaje, el desafío del acento, además una persona, una mujer que no hable, que no manifieste mucho y que cuando lo hiciera muy brutal, pero también para mí el desafío de hacer esta cadencia del acento argentino fue un tema, igual como me siento que hace trabajar otra parte de tu cerebro que es conocida. Entonces estaba atravesando muchos desafíos y fui muy acompañada en este proceso, sobre todo por un grupo de mujeres muy fuertes.

—Estas trabajando en proyectos muy diferentes, y no haces lo “esperable” para alguien, como vos, que, saliendo de la televisión, fuiste con determinadas cosas que sorprendieron y ahora volviste a la televisión

—Hice Los Impactados, después grabé una película con Luis Ortega acá en Argentina, pero no es novedad que está bastante inestable la industria, no solo acá, en Chile también, se está haciendo muy poco, sobre todo cine, series, muy pocas productoras son las que están levantando proyectos siempre, ya como coproducciones, entonces había ciertas cosas pero para las cuales yo generalmente tengo que audicionar y es muy incierto, entonces yo tengo que ir priorizando ciertas cosas, o necesitando ciertas cosas. En mi caso, estuve necesitando cierta estabilidad emocional, física, como armar un hogar del cual partir y al cual volver, y la televisión me abrió esa posibilidad con Al sur del corazón en Megavisión, que es un canal abierto, está haciendo la producción con Netflix y es una teleserie o una tira, no sé cómo le llaman acá, y estoy muy contenta y lo he conversado con otras personas y estoy en el lugar donde tengo que estar, o sea, tenía que estar un tiempo largo en mi país, yo decidí volver a Chile, estaba viviendo en Madrid con mi familia y decidí volver a Chile y tirar raíces y ver qué pasa, pero ahí uno va haciendo ciertas apuestas, poniendo mis porotitos del cartón en ciertos lugares, aunque después los mueva a otro lado, pero buscando proyección, diversión y también experiencia y estabilidad familiar.

—¿Fue difícil entrar en Ada?

—Fue muy divertido, es una fortuna, me encanta, para todo actor, o intérprete, creo que es una fortuna poder interpretar personajes diversos que no tengan casilla ni catálogo, eso va también en la cosa interna de que cada uno tenga en la posibilidad y me siento muy afortunada de, por ejemplo, hacer eso, interpretar a Ada, después, trabajar en la peli de Luis, que era una locura, y ahora estoy haciendo una chica que trabaja en un campo en Chile, que tiene una lechería, es una comedia familiar, ultrafamiliar, en un lenguaje ultrafamiliar, también la posibilidad de volver a conectar con esas audiencias es muy interesante, porque no es solo lo que tú haces, después la conexión que tienes con los distintos y diversos espectadores que ven tu trabajo, es bonito y me gusta.

—Después de filmar Los Impactados, ¿cambió tu manera de vivir una lluvia o tormenta?

—Claro, veía un video en redes de unos pibes argentinos, felices, no sé si lo has visto, hay una lluvia, pero torrencial, y ellos están en el patio de su casa en una pelopincho y me daba miedo.

—La cultura argentina está atravesando un momento muy difícil, ¿cómo lo ves desde afuera?

—Quería preguntarle a Lucía antes de llegar, como para saber un poco en qué estaban, pero las noticias que llegan sobre todo desde el área de la cultura son complicadas, he visto también a los premios internacionales como lo que han dicho los chicos que han ganado premios para entender lo que está pasando, pero quería justo preguntarle algo como más en detalle, qué está pasando, por ejemplo, con los fondos estatales, qué está pasando para entender un poco más en profundidad, me falta hacer ese trabajo, tener ese diálogo, pero lo encuentro terrible, yo solo te puedo decir que para mí ha sido una fantasía trabajar acá. Estoy en dos proyectos que se supone que eran para este año que están completamente detenidos. Sé que no se filman producciones nacionales en televisión hace ciento y algo de días. Este es un país que tiene una cultura histórica, yo crecí viendo películas de Argentina, hay muchísima riqueza y es horroroso lo que está pasando con la cultura, pero me falta hacer el trabajo para entender bien qué está pasando. Estamos al lado y lo que afecta a ustedes también nos afecta a nosotros, me afecta a mí y también le queda tiempo todavía este gobierno, pero, qué va a pasar después, quién nos va a asumir, qué va a pasar.