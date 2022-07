Joel de la Fuente: “Me gusta encarnar personajes que son completamente diferentes a mí”

Universal Premiere, el nuevo canal premium de Universal, trae de forma exclusiva a Latinoamérica el estreno de la segunda temporada de Devils, el apasionante y tenso thriller que retrata el mundo de las finanzas mundiales.

Con episodios estrenos todos los lunes, Joel de la Fuente es parte de la propuesta que tiene a Alessandro Borghi y Patrick Dempsey como protagonistas y que seguirá mostrando el detrás de escena de quienes cotidianamente digitan los vaivenes de la economía. Diario Hoy habló con De la Fuente para saber más detalles del show.

Ambientada en Canary Wharf, el distrito financiero de Londres y con locaciones en Roma, la segunda temporada de Devils lleva el conflicto a un escenario más global con temas que nos afectan a todos y que desnudan este competitivo y sangriento mundo.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Creo que supe que amaba actuar en la secundaria, pero no vi nunca a nadie imaginándome a mí en el escenario o en televisión o cine, entonces pensaba que no era una opción para mí. Pero fue en la secundaria que entendí que era algo que tenía que perseguir para mi vida.

—¿Soñabas con ser algo más antes de darte cuenta de que la actuación era para vos?

—Mis padres son físicos y pensé que iba a ir por ese lado, pero entendí, también al hablar con otros actores, que en un momento comprendés que no podés hacer nada más que actuar, porque ser actor es un sueño muy difícil de seguir, así que me enfoqué en eso.

—¿Cómo llegaste a tu primer trabajo?

—El primer trabajo grande que tuve, tras terminar mis estudios, fue participar de Shakespeare in the park, en donde haces obras de Shakespeare en el Central Park para más 200 personas, al aire libre. Muchos de los actores que admiro empezaron de esa manera, o en el Teatro Público de Nueva York, y para mí fue un sueño hecho realidad, poder seguir los pasos de gente que admiraba como Meryl Streep, Morgan Freeman, Raul Julia, un grupo de gente muy diversa que me interesaba emular.

—Es un debut difícil…

—Era un sueño hecho realidad, pero también terrorífico, y creo que eso me estimulaba.

—¿Qué es lo que más te gusta de ser Liwei en Devils?

—Creo que me gusta encarnar personajes que son completamente diferentes a mí, es alguien diferente, así que me interesaba descubrir cómo hacerlo.

—¿Qué tanto tiene de vos y qué te llevaste de él para tu vida?

—Creo que tenemos en común el apetito por entender ideas diferentes, y también algún nivel de competencia. Si querés ser exitoso como el personaje tenés que ser competitivo, así que creo que tenemos en común eso, aunque él está en otro nivel.

—¿Qué podrá verse en esta temporada?

—La principal diferencia está en el panorama global, cómo el mundo financiero cambió tras la Covid-19, un mundo económicamente y cultural distinto, más porque muestra las diferencias con China.

—¿Qué desafíos implicó rodar la serie en pandemia con protocolos?

—Muchos, fue un tiempo único y singular, con restricciones y miedos, pero creo que también nos ofreció lo mejor de la gente, porque rodamos en Roma. Si bien trabajamos con condiciones extremas, testeos, mascarillas, todos nos sacrificamos para poder hacer lo mejor. Más en esa ciudad donde siempre uno se toca con el otro, se abraza, perdimos eso, pero aun así recordaré a la gente del lugar con mucho amor.