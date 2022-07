Facundo Dell Aqua: “La literatura es un club reservado para los que toleran la soledad y no se dejan ganar por la ansiedad”

Facundo Dell Aqua comenzó su trayectoria artística como ilustrador, dibujando historietas, hasta que decidió volcarse de lleno a la escritura.

Su primera publicación en formato físico fue Los gigantes, una novela definida por el escritor como “un coming of age”. Diferentes tonos de rojo, una antología de cuentos de terror, fue la obra que le siguió.

Actualmente participa de diferentes proyectos, como el podcast oficial de Cinéfilos y un programa de YouTube, del que es coconductor. También lleva adelante una propuesta interesante con el Club Fuego. Por último, está esperando la publicación de otro libro de relatos que pronto saldrá a la luz.

En diálogo con este multimedio, el escritor habló sobre sus comienzos en el mundo de las letras, su camino recorrido y lo que planifica para el futuro.

—¿Cómo surgió la idea de encarar tu primera novela? ¿Cómo fue ese proceso?

—Escribir historietas era también una forma de evadir la prosa. Desde siempre me parecía que la literatura era un club muy chico reservado para gente demasiado talentosa. No existía el escritor mediocre, solo publicaban los grossos. Lo que descubrí es que definitivamente es un club reservado para los que toleran la soledad y no se dejan ganar por la ansiedad. Es un trabajo demasiado hermético, que se puede compartir con muy pocas personas y que en su desarrollo o en la posterior corrección requiere de una paciencia muy difícil de obtener. Es difícil terminar de escribir algo y ver que tenés un tsunami de correcciones que te viene de frente. Pero es un aprendizaje, como todo.

—Sos un usuario activo en diferentes redes sociales, en las cuales incluso difundís tu trabajo y el newsletter Club Fuego. ¿Cuál es la importancia de las nuevas plataformas digitales en la producción y la divulgación de tu trabajo? ¿De qué trata la propuesta de Club Fuego?

—Entre todos los obstáculos que impone la vida moderna para cualquier tipo de desarrollo artístico, las redes sociales vienen en cierta forma a ayudar a sortear algunos de ellos. La idea de matar al mensajero que supone cierta facilidad para la autogestión es un arma de doble filo: por un lado si vos tenés más llegada directa a un potencial lector. Podés no depender de una editorial o una librería que se quedan con un porcentaje pero ahí es donde te das cuenta de que ese porcentaje también involucra ceder tiempo que podrías estar usando para escribir en lugar de diseñar, contactar, empaquetar, enviar. El Club Fuego es un servicio donde los suscriptores reciben un cuento inédito y dos newsletters con reseñas de cine, televisión y literatura.

Me sirvió como un incentivo para escribir más allá de las novelas, en un formato donde pudiera tener feedback inmediato y considerarlo un trabajo más.

—¿En qué otros proyectos participás actualmente?

—Actualmente tengo un libro de cuentos esperando para publicar, participo en el podcast oficial de la comunidad de Cinéfilos, coconduzco La Hora Gutter, que es un programa de YouTube dedicado a recomendar historietas, dibujos animados y videojuegos para chicos y trabajo en una historieta. Seguramente estoy haciendo alguna cosa más pero me la olvidé.

—¿Tenés pensado publicar nuevo material?

—Sí, siempre. Tengo archivadas un montón de cosas que dejé a medio hacer y otras que están terminadas pero esperando su momento. Escribo todos los días y cuando me doy cuenta hay un libro terminado. Siempre hay algo para publicar, la escritura es algo involuntario, suena raro y hasta asqueroso pero estás todo el tiempo transpirando ladrillos sobre los que podés construir algo.