Jonny Fairplay: “Me defino como el mayor villano de la historia de los realities”

House of Villains ya puede verse en E! Entertainment, un nuevo reality que reúne por primera vez a los villanos más controversiales de la televisión de la última década. Una serie de desafíos pondrán a prueba su astucia, su capacidad de manipulación y elucubración para ganar un premio en efectivo de 200.000 dólares y el título de “el mejor supervillano”. Jonny Fairplay es parte del proyecto y hablamos con él en exclusiva.

En House of Villains, cada semana los concursantes compiten en un desafío de batalla real que pone a prueba su fuerza física, mental y emocional. El ganador del desafío está a salvo de la eliminación y al final de la semana, un villano es enviado a casa. Jonny Fairplay es un ícono de los reality shows y miembro del Salón de la Fama de Survivor, donde creó su infame movimiento, The Dead Grandma Lie. Ha aparecido en más de 90 programas de televisión, particularmente como ganador de Ty Murray’s celebrity bull riding, y único copresentador de Fear factor. Es un padre orgulloso de sus dos hijos, Finn y Madilyn, y presenta su propio podcast, The reality after show with Jonny Fairplay.

—En primer lugar, antes de hablar del reality me gustaría saber, ¿cómo hacés en tu vida real para hacer tantas cosas? ¿Cómo te definís a vos mismo?

—Me defino como el mayor villano de la historia de los realities. Creo que tengo el currículum para respaldar eso.

—¿Todas las otras cosas que hacías antes de aparecer en Survivor las seguís haciendo?

—Antes de Survivor había hecho cosas de lucha libre profesional. Todavía sigo haciendo eso. He pasado a hacer 90 reality shows de televisión. Estuve en Celebrity Fear Factor. Gané Celebrity Bull Riding. Hice la mentira más grande en la historia de la telerrealidad con la mentira de mi abuela muerta en Survivor. Estoy de gira por el país haciendo fiestas de Survivor por todas partes. Estuve haciendo fiestas de visionado de House of Villains por todo EE. UU. con Johnny Bananas, Omarosa, Bobby Lights y Jax Taylor. Creo que soy bastante bueno haciéndolo.

—En los realities siempre las buenas ­personas ganan, pero todavía seguimos recordando a los “malos” o “villanos”. ¿Por qué creés que es así?

—Es fácil que gane un bueno porque tiene cualidades admirables al final, a la hora de una votación o algo así. Pero ¿no amamos y recordamos todos a los malos? Estamos ante un programa con diez de los mejores malos de la historia de los realities. Así que por fin los campeones sin corona pueden conseguir lo que se han ganado y merecen.

—¿Qué fue lo que más te atrajo para ser parte de la casa de House of Villains?

—Siempre me he considerado el mejor villano de la historia de la telerrealidad. Y ahora tengo la oportunidad de demostrarlo. No soy yo diciéndolo por ahí. Soy yo con otros villanos, yo contra nueve de los más grandes villanos de todos los tiempos. Esto lo determina todo, sabremos de una vez por todas quién es el más grande villano de todos los tiempos.

—¿Te gusta alguien como villano?

—He sido amigo de Omarosa durante 19 años. Así que quiero decir que tenemos con ella un poco de peleas. Tenemos nuestros grandes momentos. Así que el juego de Omarosa es uno de los mejores y tengo la intención de vencer a los mejores.

—¿Cuál fue el mayor desafío en el reality?

—Nada es un reto para mí. Quiero decir, soy tan bueno en lo que hago que me despierto y es pura excelencia.

—Más allá del reality, ¿qué otras cosas hacés?

—Tengo mi propio podcast sobre realities y tengo una versión de vídeo en YouTube. Cubro House of Villains. Cubro Survivor ­australiano. Cubro El desafío. Los realities son mi vida. Amo a mi mujer, a mis hijos y amo los realities.

—¿Viste algún reality de Argentina?

—No, con mi agenda actual, ya sabes, viendo Survivor en Australia, que empieza el ­próximo jueves. Tengo una fiesta de estreno en la ciudad de Nueva York, cubriendo todos estos programas y luego tengo un par de ­programas que he visto solo por diversión. Como Love is blind. Lo último que quiero hacer es ver otro programa. Pero si tuviera que ver un programa por segunda vez, sería House of Villains. Deberían verlo tres y cuatro veces para ver lo genial que soy.

—¿Por qué creés que nos gustan tanto los realities?

—Porque la realidad supera a la ficción. Quiero decir, no solo la realidad de la televisión, con solo ir a Walmart y ver a alguien pelear en el estacionamiento, o a alguien empujando a otro por un televisor, eso es más divertido que vos y yo fingiendo pelear por ese televisor o tú y yo fingiendo pelear en el estacionamiento. Cualquiera actuando la realidad es real.

—Pero podemos ver esto en la vida real y en las redes sociales…

—Sí, pero yo no vi un TikTok que tenga a diez de los mayores villanos de la historia del reality o en una historia de ­Instagram.