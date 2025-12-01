José Luis Rebordinos y Juan Antonio Vigar: “Con esta política de cero inversión lo que se está haciendo es que el cine argentino se vaya debilitando y desapareciendo”

Se desarrolló en la Sala Lugones de Teatro San Martín de Buenos Aires la semana MASS con lo mejor de los festivales de cine de Málaga y San Sebastián, y cuyos directores, Juan Antonio Vigar y José Luis Rebordinos, respectivamente, vinieron al país junto a una delegación de directores, actores y productores. Hablamos con Vigar y Rebordinos sobre la muestra y el estado del cine argentino.

—¿Cómo es la curaduría? ¿Cómo eligen las películas de MASS?

—José Luis Rebordinos: En principio, elegimos las tres películas que nos parecen que encajan. Tenemos películas que han sido de éxito en el festival, luego lo hablamos y vemos qué tal encajan todas juntas, lo hablamos, y normalmente a cada parte nos parece estupendo lo que ha elegido la otra. Lo elegimos con cierta lógica. Hemos traído tres cada uno, podrían haber sido seis o siete, pero las tres que hemos elegido son de las que son significativas. Es un proceso muy sencillo.

—Juan Antonio Vigar: Y en nuestro caso también, dado que este año hemos tenido una importante participación de mujeres directoras dentro de la sección oficial de la competición, hemos querido que también fuera esta muestra que traemos aquí sea representativa también de ese hecho. Y por eso las tres películas son películas dirigidas por mujeres, con un enorme éxito, y que hablan de una tendencia que creemos muy necesaria y positiva dentro del cine, no solo español, sino en general, para alcanzar esa deseable paridad que permita que todas las mujeres que tengan interés en poder desarrollar un proyecto lo puedan hacer porque tengan foros donde se pueda visualizar.

—El cine argentino está viviendo un momento de crisis, con escasa producción financiada por el Incaa ¿qué opinión tienen dado que sus festivales siempre han contado con películas argentinas a lo largo de su historia?

—JLR: Tenemos vocación, obviamente, de defensa del cine latinoamericano. Málaga, que te voy a contar. Entonces, es un festival internacional, pero sentimos que el cine latinoamericano es un cine muy cercano a nosotros, aparte desde un punto de vista industrial. Con más de 500 millones de personas que hablan castellano somos un gran mercado, y el cine argentino ha sido un cine muy cercano, y ha sido el más potente de América Latina. Eso es algo que es demostrable. Bueno, estamos viviendo un momento en que con un gobierno, el gobierno de Javier Milei, que parece empeñado en cargarse al cine argentino, el cine argentino va desapareciendo. De hecho, no nos engañemos. El año pasado hubo tres películas argentinas en competir en San Sebastián. Una de Amazon, en coproducción con K&S, otra de Netfix y otra coproducción con Suecia. Y ahora lo que estamos viendo para el año que viene es que la mayor parte del cine argentino que seguimos la pista es plataforma o es coproducción con el exterior. Con coproductores de fuera mayoritarios. Yo creo que el año pasado para mí fue un año muy triste, muy triste. Yo llevo 14 años, 15 años al frente del festival y tenemos en los work in progress, seis películas. Normalmente todos los años ha habido dos, tres argentinas. Incluso ha habido algún año que si hubiéramos puesto las seis que más nos gustaban hubieran sido argentinas. Este año es el primer año en 15 años que no ha habido ninguna argentina. Y les juro que nos hubiera gustado tenerla. Pero no encontramos nada que nos pareciera realmente que podía estar. Con esta política de cero inversión, de inversión mínima en el cine, lo que se está haciendo es que el cine argentino se vaya debilitando y se vaya desapareciendo.

—JAV: Yo creo que en el cine argentino se han producido fenómenos de ajustes, de tensiones fuertes, fruto de una etapa de la que se venía, que quizás necesitara cierta reformulación. Pero eso ya debió acabar hace mucho tiempo. Y debió ser sustituido por una política de reconstrucción del cine argentino. Y creo que es lo que no se está haciendo. Al menos eso es lo que nos cuentan también el sector y lo que vemos con las películas. Entonces, es cierto que todavía nos están llegando películas, pero porque son películas de hace un par de años. Nuestro temor es que con la situación actual y si no se produce esa reconstrucción de una manera urgente y consensuada con el sector vamos a encontrarnos con un cine argentino bastante debilitado a la vuelta de uno o dos años. Es una tristeza para todos los que amamos el cine de este país porque tiene un talento infinito y tiene unos productores que son muy dinámicos y que siempre han demostrado que abordaban proyectos que a todos nos han fascinado. Bueno, yo, en fin, la esperanza nunca se pierde. Es lo último que se debe perder.