José Sacristán: “Me preocupa muchísimo que depositen su confianza en un grupo de extrema derecha como Vox”

Por primera vez, el Teatro San Martín de la ciudad de Buenos Aires recibirá a uno de los actores más importantes de Es­paña, José Sacristán. El recordado “Pepe” realizará funciones de Señora de rojo sobre fondo gris, obra basada en la novela de Miguel Delibes, hasta el 30 de julio en la Sala Casacuberta, para luego salir de gira por el país y Uruguay y regresar a Buenos Aires al Teatro Astros, desde el 1° de septiembre. Diario Hoy estuvo en la ­conferencia de prensa en la que Sa­cristán habló con los medios ar­gen­tinos, y trae sus mejores momentos.

―¿Cómo estás viviendo el momento actual del avance de la derecha en España y la censura en algunos espectáculos?

―Aterrado. Hay un término en España que es un poco ortodoxo, pero a mí me tiene acojonado el auge de la extrema derecha con el aval de un gobierno como el Partido Popular. Es terrible. Lamentablemente, además, no sé qué coño es lo que está pasando, porque no solo está pasando en España, es en toda la región. Me pregunto por qué pasa, ¿por qué? Ha habido un agente provocador de esta situación del nacionalismo españolista que ha provocado el nacionalismo catalanista, y un cierto comportamiento de una evidente irresponsabilidad por parte de la izquierda de mi país, una izquierda que no acaba de entender la diferencia entre la responsabilidad de gobernar y la posibilidad de llevar a cabo ciertos postulados. Me preocupa muchísimo que muchos miles de ciudadanos y ciudadanas de España depositen su confianza en un grupo de extrema derecha como Vox. Pero, por resumir, mi opinión es esta. Aterrado.

―85 años de vida, casi 70 de carrera y primera vez en el Teatro San Martín: ¿alguna reflexión sobre poder presentarte en este escenario?

―Esto es un templo. Hay algo que ocurre, la cordialidad, el amor, el seguimiento, el interés, esta especie de comunión con el público de aquí. Y esto es un templo y es un honor poder presentarme aquí. Porque si bien es verdad que hasta ahora he tenido experiencias en la calle Corrientes, la última, de casi un año, estuve junto al pianista Facundo Ramírez presentando Caminando con Antonio de Misiones a Comodoro Rivadavia, y ­después de muchos meses deberíamos haber venido y terminar la temporada en el Teatro Nacional Cervantes, pero vinieron a vernos de Saladillo, porque el ayuntamiento de Saladillo había comprado un piano de segunda mano para que pudiera hacer el recital este de Antonio Machado en Saladillo, y así fue. Cuando a uno le pasan estas cosas, no se pueden olvidar. En fin, son muchas cosas, pero estar en el San Martín es muy importante, y conste que así lo entiendo y así lo siento.

―Es la primera vez que hacés un unipersonal...

―Las guerras era un diálogo, en realidad, y en Muñeca de porcelana de David Mamet había dos personajes, pero es el primer unipersonal. Y la verdad es que cuando tienes una historia, no tienes una historia, hay un personaje y una situación, no hay que pensarlo tanto, ahora ya tengo el proyecto siguiente, y pues son más compañeros, más personajes y sobre todo hablaré menos o más también. Pero sí, es el primer unipersonal.