Juan Carlos Baglietto: “No nos juntamos a rememorar el pasado, sino a celebrar el presente”

A 40 años del lanzamiento de Tiempos difíciles, su primer álbum, Juan Carlos Baglietto dialogó con diario Hoy sobre la próxima presentación, el 22 y 23 de abril, en el Ópera Orbis de la ciudad de Buenos, junto con La Trova Rosarina: Silvina Garré, Rubén Goldín, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio y Fabián Gallardo.

—Han pasado 40 años de este disco que nos cambió a todos, ¿qué recuerdos tenés mirando hacia atrás?

—Tengo diversísimos recuerdos, no uno solo, porque si a vos o ustedes como público, te cambió, imagínate a nosotros. Fue un sacudón tremendo que nos puso ante una realidad que desconocíamos absolutamente. La grabación de un disco, el momento sociopolítico en el que nos tocó hacerlo, eso también fue un condimento grande para la cantidad de sensaciones que vivíamo. Fue muy vertiginoso, emocionante y formativo y nos puso ante una nueva perspectiva de nuestras vidas, nos cambió realmente la vida, no solo porque de pronto empezó una etapa en la cual tuvimos una difusión y reconocimiento masivo, sino que nos cambió para afuera y para adentro, nos dio la posibilidad de empezar a vivir de la música, cosa que antes no había ocurrido. En alguna medida la situación nos confundió un poco, cambiamos de ciudad, la forma de encarar los días, fueron muchos cambios alentados por sensaciones muy intensas y con una excitación que nos producía esto nuevo, y también el vértigo que te da lo desconocido, no conocíamos el medio, no conocíamos la ciudad, no conocíamos el negocio de la música, cosa que creo que fue positivo, no conocíamos los vicios del negocio y nosotros íbamos y nos peleábamos por un acorde. Éramos y somos muy apasionados. Nos lleva a hoy al nuevo desafío de revisitar las canciones para demostrar a la gente que más allá que las canciones tengan un tiempo de hechas, la pasión sigue estando vigente e intacta y este tiempo nos permitió aprender cosas que hoy podemos plasmar en lo que hacemos. Y sobre todo esta gran cuestión que todos nosotros seguimos produciendo, trabajando, con mayor o menor intensidad, todos seguimos activos, por lo que hoy no nos juntamos a rememorar el pasado, sino a celebrar el presente, porque la vida nos ha tratado bastante bien y hoy podemos juntarnos gracias al apoyo y acompañamiento del público.

—El público los sigue eligiendo…

—Eso es maravilloso, porque somos elegidos.

—¿Cómo surgió la idea de volver a reunirse?

—Hicimos un reencuentro en 2019, nos juntamos para hacer un par de shows solidarios y después seguimos, porque teníamos la buena relación que teníamos y artísticamente nos interesaba seguir con algunas cosas, como ir a Cosquín, como delegación de la provincia de Santa Fe, luego el Teatro Colón, y luego nos paró la pandemia. Este año los 40 años de Tiempos difíciles nos parecía una buena opción para celebrar el paso del tiempo. Miramos para atrás y 40 años parece una bocha.

—Es mucho y nada a la vez…

—Cuando vos lo ves en perspectiva te das cuenta de que pasaron infinidad de cosas y que un poco el disco nos cambió la vida a todos, pero creo que la única posibilidad de verlo es en perspectiva, a distancia, porque en ese momento, que estás involucrado, no lo notás, menos la trascendencia y dimensión que eso pueda tener. Para mí era inimaginable que 40 años después estuviéramos hablando. Así que muy agradecidos, y agradecidos a la gente que nos permite 40 años después estar acá hablando.

—¿Qué creés que se dio en Rosario hace 40 años para que surgiera este movimiento? Y allí y no en otro lugar…

—Las cosas suceden y uno después trata de encontrarle motivo y explicación, pero no creo que haya nada muy científico para explicarlo, creo que se juntaron un par de cuestiones, como el momento sociopolítico que en Rosario no había mucha valoración de las expresiones artísticas locales y nos juntamos para hacernos más fuertes. No sé qué tiene Rosario, puedo ensayar cosas y decirte, “el agua del mate”, pero no sé, se dieron cosas, crecimos al lado del río, en una Ciudad influenciada por Buenos Aires pero con voz propia, no teníamos pruritos sobre si nos metíamos con el tango y el folklore, algo de la inocencia del ­desconocimiento.

—Que les permitió avanzar…

—Creo que lo que pasó, y el tiempo que transcurrió, nos hizo más fuertes, pero no tengo alguna explicación demasiado sólida. Rosario ha dado, y lo sigue haciendo, expresiones artísticas muy valiosas, no sólo en la música, en el teatro, en la literatura, gráfica, humor, creo que tenemos una predisposición a la cultura, que en principio era como una cuestión de resistencia, pero que luego fue apoyado por el acompañamiento de la gente y terminó siendo una marca distintiva. Ahora nos sentimos orgullosos de ser rosarinos, y de lo que genera la ciudad, y de pronto sus artistas, y diferentes expresiones culturales, pusieron a Rosario en el mapa privilegiado de la elección de la gente. En definitiva no sé, pueden ser teorías, pero en la práctica no tengo una respuesta concreta de por qué Rosario.

—¿Cómo viven la previa a la presentación?

—Muy activamente, porque en principio tenemos actividad artística, estuvimos en la vigilia del 24 de marzo a orillas del Paraná en el Monumento de la Bandera, una actividad conmemorando los 40 años de Malvinas, y lo vivimos con emoción y expectativa, pero “nos sorprenden trabajando”. Somos conscientes que somos privilegiados y tenemos que ser agradecidos. Lo vivimos maravillosamente bien, está buenísimo, lo vivimos activamente y en acción.