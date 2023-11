Julieta Zylberberg: “Mi personaje ocupa el lugar del sentido común”

En Un pájaro azul, Julieta Zylberberg encarna a Valeria, una mujer que intenta tener un hijo con su pareja (Alfonso Tort) y se enfrenta a una noticia inesperada. Con ella hablamos para saber más de la propuesta y felicitarla por el gran año que tiene en el cine con Puan, El Rapto y ahora esta película, dirigida por Ariel Rotter.

El largometraje está escrito por Rotter y Federico Pinto, con producción de Tarea Fina y Aire Cine, en coproducción con Montelona Cine y como productora asociada Autentika Films. Tuvo su presentación en el Festival Biarritz Amérique Latine 2023 en Francia. Además, se presentó en el Festival de Mar del Plata.

—Julieta, ¡qué año!, ¡qué personajes!, ¡qué películas! ¿Cómo lo estás viviendo?

—Este… completito. Una alegría total. Todos proyectos que quiero un montón, que me han montado de felicidad, estoy como bastante emocionada. Son todas películas que quiero muchísimo y que me gustó poder estar y poder estrenar, no sé si llego a este estreno (la actriz está embarazada, a punto de parir).

—¿Cómo construiste el personaje de Valeria? Esta mujer que está entre mandatos… pero también después, no vamos a contar mucho, se da cuenta de que la vida va por otro lado…

—Creo que es un personaje que ocupa el lugar del sentido común, de las emociones. Es como, si bien la película cuenta la historia de esta pareja y de cómo va esa red, es que hay un futuro después de la confesión que hace Javier (Tort), después de la tristeza que los tiene atravesados por esta búsqueda, que se le está complicando la paternidad y la maternidad. Como que es un llamado, ella, permanente al sentido común dentro de las emociones y la madurez en el querer. No se queda anclado en la anécdota del engaño, sino en cómo uno quiere a otro, cómo hay que dejar de lado cierto infantilismo para poder ser amoroso con otro, para cuidarlo.

—Y que en otro momento el cine por ahí lo hubiera reflejado de otra manera, con explosiones, pero vos tenés una escena, hay algo de Ariel, el director, que encontró como algo muy medido…

—Y que tampoco tenía que ir por el otro lado. Tiene muy en claro, de cómo transmitir su dolor.

—La película se presenta en este momento que estás a punto de parir… ¿Cómo seguirá tu carrera?

—Son momentos de la vida y como que estamos viendo cómo sigue todo.