Karina La Princesita le contestó a un seguidor que preguntó si su hija había sido planeada

Sol, la hija que comparten Karina La Princesita y El Polaco y que ya tiene 13 años, utilizó su cuenta de Instagram para hacer un ida y vuelta con sus seguidores.

En una de las preguntas, alguien consultó "¿Fuiste error o planeada?", a lo que ella respondió: "Eran chiquitos, así que supongo que un error".

Al ver eso, la cantante tropical no dudó en escribirle a su hija: "Señorita, quiero que sepa que LAS BENDICIONES DE DIOS TAMPOCO SE PLANEAN, SOLO LLEGAN. Usted no fue ningún error. Es la bendición más grande que Dios me dio".

"Ay, te amo", le dijo su hija, visiblemente emocionada con la respuesta que le dio su mamá.