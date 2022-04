Kiss se despidió del público argentino con un show ante 50 mil personas

Este sábado por la noche Kiss brindó su show ante 50 mil personas en el Campo Argentino de Polo. La presentación se enmarcó en su gira de despedida llamada “End of the word”.

Kiss eligió un repertorio de su propia música clásica para la despedida: Detroit rock city, Love Gun, Beth, pero además I Was Made For Loving You, Rock and Roll All Nite, Cold Gin, Dr. Love, Love Gun, Black Diamond, entre otras.

Ayer fueron 50 mil los que lo vieron de manera presencial y 160 mil los que lo hicieron a través de la pantalla de Flow. Cada recital será una despedida, porque como ya lo indica de manera inequívoca el título del tour (End Of the Road – The final tour ever) Kiss se despide de los escenarios definitivamente.

Con respecto a cómo será su último tour, ellos mismos dijeron que "será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho". "Nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables".