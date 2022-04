Federico Bal sufrió un grave accidente en Brasil mientras practicaba parapente

En las últimas horas trascendió que Federico Bal sufrió un accidente mientras se encontraba en la isla brasileña de Paraty practicando parapente con motor. Y al parecer, el motor cayó sobre su brazo, lo que le habría producido una serie de fracturas.

La situación, además, se complicó porque debido a la falta de infraestructura necesaria, Bal debió ser trasladado para ser intervenido quirúrgicamente. Tras evaluar diferentes opciones, fue trasladado a San Pablo para realizar la intervención y el embajador Daniel Scioli colaboró con el transporte.

También señalaron que Carmen Barbieri ya estaba al tanto de la situación, al igual que la pareja de Fede Bal, Sofía Aldrey. Ambas tenían la intención de viajar hasta el lugar para acompañarlo y seguir de cerca la evolución del cuadro.

Bal y el equipo de producción llegaron a Brasil unos días antes, con el fin de registrar imágenes de las bellísimas playas. El conductor compartió postales desde Buzio a través de sus redes sociales: “¡Y volvió ese carrete random! Estoy en la ruta, camino a Paraty, y mientras dejo Buzios atrás, empiezo a entender por qué cada argentino que me crucé en estos días me dijo: Vine unos días y no me pude volver a Argentina”, escribió.

“Este lugar tiene una energía increíble, su gente, su naturaleza, sus paisajes, y sus comidas, te enamoran, groso. Entendés perfecto que acá no importa cuánto tenés, ni quién sos. Acá solo importa ser feliz. ‘So alegria’ vi tatuado en un brazo de un amigo que me hice en la noche de acá y es eso: acá la vida se resume a eso, solo alegría”, comentó junto a las fotos en las que se lo ve practicando diferentes deportes acuáticos, andando en jeep y deleitándose con diversos platos y tragos.

Buzios y Paraty no eran los únicos destinos que visitaría el actor. También estaba previsto que recorriera Angra do Reis. “¡Nos vamos a recorrer Brasil! Buzios, Angra, Paraty, y cerramos en el histórico carnaval de Río de Janeiro. ¡Es que no puedo manejar la emoción! Como siempre, viajamos juntos con ustedes del otro lado, entonces necesito que me recomienden de todo. ¡Los leo!”, relató días atrás mientras instaba a sus seguidores a interactuar con él.

Si bien las redes mostraron la preocupación tras hacerse pública la noticia del accidente, el mismísimo Fede Bal realizó una publicación en su cuenta de Twitter para transmitir tranquilidad, para lo cual también utilizó una pizca de humor.

En la foto se lo ve recostado sobre la camilla del hospital, vistiendo una remera rota y se destacan el brazo vendado y un par de lentes de sol muy llamativos.

En ese contexto y exagerando una mueca de dolor, se tomó una selfie que acompañó con unas palabras: “Hola, soy Johnny Knoxville y bienvenidos a Jackass”, comentó haciendo referencia a un show de MTV en el que un grupo de jóvenes realizaban peligrosas pruebas y bromas. La publicación en Twitter superó los mil me gusta y se llenó de comentarios con buenos deseos y ánimos para superar el difícil momento.

En las primeras horas del sábado, el hijo de Carmen Barbieri volvió a aparecer en las redes sociales, pero esta vez eligió Instagram. “Tudu Bom. Gracias al mejor equipo”, tipeó sobre una foto en la que se lo ve sonriendo en una unidad de traslado, con los particulares lentes amarillos y levantando el brazo sano en señal de saludo.