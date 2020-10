“La comunicación y el arte son una buena manera de ocupar los ratos libres”

Es psicólogo y panelista en diferentes programas de la pantalla chica. Incursionó también en la radiofonía. Gabriel Cartañá presenta su novedosa terapia virtual, cuyos capítulos quedarán disponibles hasta fin de año para el disfrute del espectador. Las entradas pueden adquirirse en Passline.

—Como analista, ¿cuál es tu mirada sobre el entretenimiento y el arte en cuarentena?

—Hay algo que se llama estructurar el tiempo de muchas maneras distintas. Por ejemplo, trabajando, teniendo una actividad, el ocio, las relaciones sociales. Lo que hacemos es ir llenando nuestros días con cosas. Al estar encerrados en casa, tenemos mucho tiempo libre entonces el entretenimiento, la comunicación y el arte son una buena manera de ocupar esos ratos libres.

—¿Por qué recomendarías el evento online?

—Sería para las personas que nunca hicieron terapia y quieren ver cómo es el formato y la dinámica. También, para aquellos que hicieron un tipo de análisis y desean conocer otro. No se lo recomendaría a quienes no les interese la temática, la introspección, el conocimiento, el autocrecimiento. No lo digo despectivamente, simplemente porque se van a aburrir.