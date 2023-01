La estadounidense R’Bonney Gabriel es la nueva Miss Universo

Finalmente se supo quien será la dueña del cetro, la corona y la capa de la belleza durante todo este año. La representante de Estados Unidos, R’Bonney Gabriel, fue la ganadora del certamen número 71 del clásico concurso. Detrás de ella quedaron las concursantes Amanda Dudamel, de Venezuela, y Miss República Dominicana, Andreína Martínez. Así las cosas, tanto la ganadora como Dudamel y Martínez, ya como reinas de belleza, deberán dedicar un año al concurso y mudarse a Tailandia, donde está la sede de la organización a partir de este año.

Sobre Gabriel, de 28 años, debe decirse que es la primera mujer de origen filipino en haber alcanzado el título de Miss Estados Unidos. Su padre, Remigio Bonzon Gabriel, es un filipino que llegó al país a para estudiar psicología en la Universidad del Sur de California, y su madre, Dana Walker, es estadounidense. Ella trabaja en la casa de modas Magpies & Peacocks de Houston, y en una de sus presentaciones alrededor del certamen expresó que su “misión es que las mujeres y las niñas se vean reflejadas en ella y se sientan inspiradas para lograr sus metas siendo fieles a su esencia”. No es la primera vez que una representante de Estados Unidos se alza con la corona de la belleza. Las ediciones anteriores en las que triunfó el gigante del norte fueron 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995 y 1997 y 2012.

Vale recordar que antes de la gran final, todas las participantes (casi un centenar, provenientes de todos los rincones del globo, incluida la República Argentina) compitieron en una instancia preliminar, de la que solo quedaron seleccionadas candidatas de Puerto Rico, Curazao, España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia; además de las tres finalistas ya nombradas. Este grupo fue seleccionado en razón de los puntajes obtenidos durante desfiles en traje de gala y traje de baño y entrevistas individuales previas con el jurado.

Parte del espectáculo que adornó la coronación tuvo la participación de el rapero y cantante de hiphop Big Freedia, la banda Big Sam’s Funky Nation, la violinista Amanda Shaw, el grupo Tank and The Bangas y la cantante Yolanda Adams. Vale destacar que la arista musical trató de estar en consonancia con la rica historia y tradición musical de New Orleans, lugar donde se llevó a cabo la ceremonia, en particular con su tradicional carnaval: el Mardi Grass.

El jurado estuvo conformado por la periodista deportiva Emily Austin; la ex Miss Universo, Wendy Fitzwilliam; la empresaria Olivia Quido; la modelo Mara Martin; la autora estadounidense Sweta Patel; el músico Big Freedia; la periodista y presentadora de televisión, Myrka Dellanos; y la ex Miss Universo Ximena Navarrete de México. Por su parte, la conducción estuvo a cargo de la modelo y Miss Universo 2012, Olivia Culpo, y la periodista norteamericana estadounidense Jeannie Mai. Antes de anunciar finalmente a la ganadora, la organización Miss Universo reveló que la próxima edición se celebrará en El Salvador, mediante un video del presidente de aquel país Nayib Bukele.

Finalmente, R’Bonney, visiblemente emocionada y feliz, fue coronada por su antecesora, la india Harnaaz Sandhu, con la nueva corona Force for Good (Fuerza para el bien), que tiene 993 piedras preciosas y un zafiro de 45,14 quilates.