Magui Bravi: “Soy una apasionada de lo que hago”

Formada como bailarina y actriz, Magui Bravi cosechó su siembra y hoy se consagra en el séptimo arte. Durante una entrevista íntima con este multimedio, la artista recorrió su trayectoria.

—Sos una bailarina profesional, ¿cuál es el significado de esta arista en tu vida? ¿Cómo lo viviste siendo que practicás esta disciplina desde tu primera infancia?

—El baile fue parte de mi vida desde los cinco años, principalmente el ballet, y empecé en La Plata. Por otro lado, la actuación llegó unos años después y creo que, un poco, son parte de lo mismo. Es decir, siempre es entrar en la vida de algún personaje, con el cuerpo, con la palabra. Soy una apasionada de lo que hago.

—Con el correr de los años, te fuiste adentrando en otros terrenos dentro de tu intensa vida profesional…

—Mi carrera fue cambiando mucho con los años: desde la televisión al teatro, del teatro al cine, del baile a la conducción y finalmente hoy ser actriz es lo primero. Soy una agradecida a la vida por cada oportunidad, me di todos los gustos. Si bien cada trabajo lo busqué, y alguno me costó mucho conseguirlo, siento que valoro todo mucho más, justamente por eso.

—¿En qué proyectos estás inmersa en la actualidad?

—Hoy, estoy actuando muchísimo más de lo que bailo. Y me hace muy feliz. En algún momento, la bailarina estaba primero (así me conocieron) y, digamos que no la abandono nunca porque bailar me hace sentir libre. Pero hoy actuar me hace vivir muchas vidas en una sola. Eso es hermoso.

—¿Qué objetivos tenés a futuro?

—Una siempre tiene nuevas metas. Me gustaría seguir en el mundo del cine, y hasta sueño con producir algún día. Lo voy haciendo lentamente.

—¿Qué depara este año que recién comienza para los proyectos personales?

—Este 2023 viene con varios estrenos en cine. Primero, la película titulada María que es de Gaby Grieco. Allí, interpreto a Millie, se trata de una cinta que es de ciencia ficción y en ese elenco están Sofía Gala y Malena Sánchez, entre otros. Otra de este gran director es Lágrimas de Fuego (las filmamos seguiditas). Ahí, encarno a Maia, una bailarina de ballet que representa mi primera vez bailando en cine y podrán ver a Gastón Pauls, Inés Estévez y Fabiana Cantilo, entre otros. También se estrenará Bastardos, que tiene también un elencazo integrado por figuras de primera línea, es decir desde Gerardo Romano, Nacha Guevara, Roly Serrano, Pablo Rago, Pablo Yotich y Alejandro Fiore, entre otros. Esa es una producción audiovisual que está ambientada en el conurbano bonaerense. Por otra parte, espero también el estreno de la segunda parte de 100 Candles Game, una cinta que estuvo en Amazon Prime, en el idioma inglés. Asimismo, en la primera parte, compartí elenco con Amy Smart y es del director Guillermo Lockhart. Esta entrega es puramente del género terror. Por último, también en el 2023, veremos una película de Hernán Guerschuny de la que no puedo adelantar nada, pero tiene a un gran actor argentino a la cabeza. En cuanto a los próximos proyectos, inicié el año terminando el rodaje de Oro Negro, una película que cuenta con el guión del escritor y cineasta platense, Hernán Moyano, a quien admiro muchísimo. Además, estoy experimentado en el microteatro. Y ya para los meses que vienen, me preparo para dos nuevas películas que me emocionan mucho desde el guión.

—Con esas propuestas, ¿estás preparando algún rol en especial? ¿Qué rutinas ponés en juego para estar tan linda?

—Bueno, ahora debería empezar a correr para preparar un personaje de una corredora. Pero, en general, me gusta mucho hacer pilates o bailar. Entreno mucho menos que antes, pero trato de mantenerme.

—¿Cuál es la situación sentimental que transitás? ¿Cómo está tu corazón?

—El 2023 es un año que me atraviesa mucho en lo emocional porque estamos afianzando la pareja y queremos casarnos, vamos a ver si me verán de blanco.

—¿Cuál es el análisis de la escena nacional?

—Creo que tenemos tanto para ofrecer. Miremos el caso de Argentina 1985, el filme que hace poco ganó el Globo de Oro. Somos un país lleno de gente talentosa con ganas de trabajar. Y espero que todo siga por ese camino, apuntando siempre a más. Y bueno, sigamos festejando que somos campeones del mundo.