Instalado en Berlín, Chucky Limón presenta su nueva producción, que contó con la participación de músicos europeos. Diario Hoy dialogó con él para saber más detalles.

—¿Qué te traés entre manos para este momento?

—Estoy presentando mi vigesimosexto disco, El disco rayado, y estoy poniendo toda mi voluntad para presentarlo antes de fin de año en capital y, por qué no, en La Plata. Por otro lado, acá en Berlín, con mi banda Euphoric Elephants vamos a grabar nuevo material. Y por último, con el sello Tu Vieja Records estamos cerrando varios lanzamientos, entre los que se encuentra lo nuevo de Mapel, un músico oriundo de La Plata que vive acá en Berlín también.

—¿De qué manera vivís esta apertura paulatina y la vuelta a los shows?

—Después de tanto encierro, creo que la gente necesita volver a juntarse, a celebrar la vida. Para mí los conciertos no son mero entretenimiento, es un ritual de comunión en donde por un momento estamos todos del mismo lado, en sincronía. Hay tanta propaganda de división hoy en día que encontrar espacios donde volver a conectarnos y sentirnos liberados es fundamental.

—¿En qué material estuviste trabajando?

—Este álbum nació en un contexto de invierno oscuro berlinés, con temperaturas bajo cero. Luego de perder todo el material grabado en 2020 (4 álbumes) estas canciones salieron de un tirón, en una sola noche y fueron grabadas en pocos días inmediatamente después, a modo de exorcismo.

—¿Qué análisis realizás de la actual escena musical y sus múltiples propuestas?

—Estoy fascinado con la diversidad y la calidad de artistas que están apareciendo. Creo que la generación actual logró renovar la escena musical, algo que mi generación no logró, quizás por falta de mérito, o por lo difícil que fue salir a tocar luego de Cromañón. La escasez de lugares y los tratos leoninos no ayudaron para nada a armar una escena.

—¿Qué concepto mantiene esta nueva producción?

—Este nuevo disco juega mucho con la idea de un tiempo no lineal, de situaciones que se repiten, del tiempo como una ilusión, elástico, relativo y hasta cíclico. La idea de un disco que se raya y por ende termina siendo eterno y cada vez que se repite pareciera ser lo mismo pero con más intensidad.

—-¿A qué artistas invitaste a participar en el disco y por qué?

—Todo lo que pasó con el disco fue en parte conspiración. Si quería que alguien participe, no tenía ni que invitarlo, justo me los cruzaba y, como quien no quiere la cosa, terminaban grabando. Ellos son Patokai, Divina Encarnación, Andres Wind, Mapel, Anna Taylor y Sofi Lucius. Con el arte de tapa pasó lo mismo: quería que Être 333 realizara la tapa y fue él quien se acercó luego de un show a decirme que quería hacer una portada.