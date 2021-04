La historia de las hermanastras de Cenicienta al cine

Malas, odiosas, le hicieron la vida imposible a la pobre Cenicienta, la dejaron encerrada, pero nunca imaginaron que la historia finalmente les traería una revancha, de la mano de Kristen Wiig y Annie Mumolo y con Disney y Gloria Sánchez en la producción.



Se está preparando una película sobre las hermanastras de la princesa. Tras el éxito de Barb & Star go to Vista del Mar, las nominadas al Óscar en el rubro mejor canción, Kristen Wiig y Annie Mumolo, volverán a formar equipo en su primera aventura con Disney: una película de acción real sin título sobre las hermanastras malvadas de Cenicienta.



Las fuentes añaden que se desconoce si Wiig y Mumolo también protagonizarán la película, ya que se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Los informantes también indican que, incluso si aparecieran en la película más adelante, no sería como las hermanastras, ya que el plan es que sean interpretadas por actrices más jóvenes. Wiig y Mumolo fueron nominadas anteriormente al Óscar al mejor guion original por Damas en guerra, y ahora están coescribiendo la cinta sin título. Jessica Elbaum y Will Ferrell de Gloria Sanchez Productions producirán.