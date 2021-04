Emma Tammi estrenó Luna de sangre

Emma Tammi es la directora de Luna de sangre, antología de horror que Space estrenó ayer. Protagonizada por Megalyn Echikunwoke y Yonas Kibreab, el relato maneja un tono diferente sobre la dolorosa historia de una madre y su hijo. Diario Hoy dialogó con ella para saber más detalles del filme.

—¿Te gusta explorar el cine de género?



—Me sorprendió, para decir la verdad. En El viento, uno puede decir que es un drama, pero es otras cosas, como acá, que me olvidé que estaba haciendo una película de terror. El viento era una mezcla de western y muchas cosas más, para mí fue un descubrimiento, aunque no me sorprendería que el año que viene haga un musical. Lo que me apasiona es poder contar grandes historias.

—Como espectadora, ¿tenés filmes favoritos del género?



—Para esta, que no considero una película de terror, tomé muchas referencias de No country for old men.

—¿Qué trabajo hiciste con Megalyn y Yonas para que su vínculo se vea tan real?



—No estoy muy segura de la respuesta, pero ellos estaban muy comprometidos y ansiosos por estar en la película, y eso ayudó mucho al trabajo. Tuvimos momentos de cercanía y ternura, otros de juego, pero la verdad es que ellos son grandes actores, y muy inteligentes para sumar ideas. Mi meta era que se hicieran carne sus personajes y así fue.

—Hay una leyenda que dice que no se debe ­trabajar con niños y animales. ¿Cómo fue tu experiencia?



—Yonas es tan comprometido que si bien tiene 10 años parece de 30, además tiene una gran familia que lo apoya, fue un sueño trabajar con él. Pero no así con el lobo. Trabajar con animales es complicado y aquí no es que lo tuvimos mucho tiempo, y es diferente a trabajar con personas en los que logras intimidad y cercanía, pero así todo fue bueno.



—Volvés a Into the dark. ¿Cómo fue el retorno?



—La verdad es que fue muy especial y desa­fiante en esta oportunidad por el protocolo de Covid-19, pero por suerte, como es el final de la serie, estaban muy excitados todos. Tratamos de lograr lo mejor entre todos.