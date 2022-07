La inesperada muerte de Ivana Trump

De forma reciente, la empresaria Ivana Trump abandonó este mundo debido al accidente doméstico que sufrió en su hogar. Es decir, fue encontrada sin vida en una mañana y estaba a los pies de una escalera en su propiedad ubicada en New York.

La mujer de 73 años habría sufrido un paro cardiaco debido a las fracturas y golpes que se encontraron en la autopsia.

Respecto del accidente acontecido en las escaleras, su amiga Nikki Haikel expresó: “Tenía una de esas escaleras realmente hermosas por las que era imposible caminar. Muy estrecha en la parte interna de los escalones y más ancha por fuera. Siempre tuve miedo de que se cayera. No sé qué pasó, pero no me cuesta creer que eso fue lo que pasó: una escalera traicionera”.

Asimismo, aclaró: “En los últimos dos años, se volvió muy solitaria… Tenía una casa grande y tenía mucho miedo de contraer el coronavirus, mucho más que nadie que yo conozca. No quería ir a ningún lado, no quería viajar… Se lo tomó muy, muy en serio. Tenía miedo de enfermarse”.

Vale mencionar que la empresaria fallecida estuvo casada con Donald Trump desde 1977 hasta 1992 donde le ganó un juicio por infidelidad. Además, se convirtieron en padres de Donald, Ivanka y Eric.

Cuando llegó el divorcio, la mujer se asesoró y pudo demostrar las terceras en discordia con las que su exesposo se relacionaba. De esta manera, lograron obtener una buena división de bienes más un escarnio publico que a ella la convirtió en una reina entre las mujeres, en toda una celebridad de los años noventa.