La novela eterna entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Después de ocho años de relación, Luciana Salazar y Martín redrado dieron por terminado el vínculo. Quedaron como buenos amigos, pero cada tanto tienen acercamientos amorosos.

Es más, la mujer se convirtió en madre a través de la subrogación de vientre en Estados unidos, el hombre financió el tratamiento y es por ello que mantiene contacto con Matilda, la niña que hoy tiene cuatro años pero no es su heredera.

En la actualidad, la mujer publicó en Instagram, más precisamente en sus historias que temía por su vida por un correo electrónico que recibió, cuyo remitente sería su ex.

Ante la situación de público conocimiento, Mariana Brey llamó a Redrado pero no quiso referirse a este tema. Insistió llamando a su abogado, Fernando Burlando, que solo afirmó que Martín no es el papá de la niña.

El conflicto se desató cuando el economista decidió dejar de abonar los gastos del banco de embriones en Estados Unidos justo cuando ella desea volver a ser mamá.

Por su parte, Martín divide sus días entre el trabajo que mantiene en Estados Unidos donde desempeña sus saberes en economía y se supo que le propuso casamiento a su novia actual. Esto podría haber desatado la ira de Luli Pop y otro capítulo de la novela estaría por estallar.

Hasta el momento no se sabe por qué esta expareja decidió firmar un acuerdo confidencial en el que el hombre debe mantener a Matilda hasta los 18 años. Es decir abona la vivienda, el servicio de la niñera, los alimentos y la educación. Además debe ceder un porcentaje de su sueldo mensual para los otros gastos que pudiera precisar la criatura que, como ya se dijo, no es su hija. Esto fue aclarado en reiteradas oportunidades por los involucrados. Los hijos del famoso, Tomás y Valentina no mantienen vínculos con Luli debido a las diferencias que nunca pudieron solucionar.