Matías Lucchesi presenta su western con Natalia Oreiro y Mercedes Morán

El realizador Matías Lucchesi presenta mañana Las rojas, protagonizada por Mercedes Morán y Natalia Oreiro. Se trata de la historia de una pugna en la que los intereses personales serán el motor para protegerse. Diario Hoy dialogó con el director antes del estreno para saber detalles de su película.

—¿Cómo surgió el proyecto y cómo fue el trabajo con Mariano Llinás de escritura?

—El proyecto surgió, como siempre me surgen las películas, pensando en hacer algo muy chiquito, independiente y manejable, y terminó siendo algo completamente diferente como sabrás. Estaba con Mariano haciendo otro proyecto para el cual lo convoqué y le conté esta idea, que me había surgido tras hacer un viaje con un amigo a Antofagasta de la Sierra, un lugar espectacular en Catamarca. Ahí me vino la idea de hacer una especie de western con dos protagonistas femeninas y los años hicieron lo suyo. Él escribió un guión, que no sentí cercano a lo que quería hacer; después armé una estructura y lo volví a llamar a Mariano, se interesó e hizo una primera versión de un guion, que yo luego reescribí infinitas veces.

—¿Cómo fue el trabajo con Mercedes Morán y Natalia Oreiro para evitar que cayeran en estereotipos o trazos gruesos?

—El trabajo comenzó leyendo el guion, compartiendo cómo veíamos a cada uno los personajes. Ensayamos cosas muy puntuales y en el trabajo propiamente dicho las dos estuvieron super bien y predispuestas; porque el lugar se presentaba hostil, sin condiciones de comodidad y lo que habíamos imaginado en un momento, armando la película o algunas cosas específicas, eso fue variando por el lugar que nos condicionó absolutamente, como siempre.