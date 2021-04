La nueva canción del trapero Guti Boy

Guti Boy, la nueva estrella del trap, que recientemente lanzó su EP Placeres, presentó Roce, su nueva canción. Con ritmos suaves y lentos, presenta cuatro temas que marcan la personalidad y frescura de este artista sub-30.



Lejos de ser un trapero convencional, Guti Boy no tiene poses, no pertenece a ninguna crew, nunca probó drogas. Se define como alguien muy tranquilo y pretende transmitir eso en sus canciones, por eso no habla de la calle, ni de la fiesta. Escribe y canta sobre el amor, la pasión, los encuentros. “Yo pretendo mejorar y subir de nivel cada día para ofrecerles a mis seguidores buena música, que los transporte y haga vibrar. También quiero dejarles un mensaje, no sólo letras vacías”, dice.