La palabra de Maxi Guidici tras su internación

Durante la jornada del viernes, casi todas las noticias y las rotativas apuntaron a Maxi Guidici, exparticipante de Gran Hermano, quien entre la noche del jueves y la madrugada del viernes había intentado suicidarse. Y si bien durante las últimas horas del día viernes se conoció que ya estaba fuera de peligro, todos estaban a la espera de un mensaje suyo. Y durante la tarde de ayer, escribió en sus historias de IG: “Hola a toda la gente hermosa que se preocupó por mí. No hablen más con nadie que no sea yo o el Cone. Juli no hizo nada malo. ¡Nada! Es una muy buena persona que formó parte de una etapa linda de mi vida. Ya sin idas y vueltas, esa Juli ya no forma más parte de nada para mí. Los quiero mucho, mucho”. Además de ello, muchos de sus excompañeros de Gran Hermano emitieron declaraciones al respecto. Por ejemplo, el exparrillero Ariel Ansaldo contó que Maxi le había enviado un mensaje que decía: “Me voy a matar. Te quise mucho”.

Por su lado, el periodista Ángel de Brito compartió que lo había visto algunas horas antes de lo sucedido. Y expresó: “Lo vi pálido, muy asustado, y siempre es superdivertido, viene y saluda. Me preguntó varias veces si va a entrar al Bailando, como con mucha ansiedad de seguir trabajando en el medio”. Quien no tuvo reparos en declarar fue el siempre polémico Walter Alfa. El exhermanito apuntó duro contra el cordobés y escribió en redes, comentando una publicación del periodista Pablo Layus: “Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 diciendo: ‘¡por fin tiene algo positivo! Todo vuelve, tooodooo!!’”. Coti Romero también se expresó al respecto, y sostuvo: “Haber entrado a Gran Hermano nos ayudó a tener exposición, pero llega un momento que te sofocás si no estás bien de la mente. Eso es bastante complicado”. Y agregó: “Nos está pasando a todos, lo viste la otra vez a Holder, tuvo ataques de pánico, bueno, yo la pasé feo y otros compañeros de Gran Hermano también”. La que también emitió un comunicado y fue una de las más buscadas por todos los medios fue justamente la ex de Maxi, Juliana Díaz. En sus historias de Instagram, compartió el siguiente mensaje: “Gracias a toda la gente que nos brindó su apoyo y empatía. A los medios, respeten el tiempo que su familia y la gente que lo queremos necesitamos para hablar de algo tan delicado. A mis amigos y familia que se preocuparon, que sepan que leí sus mensajes y de a poco voy a ir respondiendo. Maxi está mejor”.