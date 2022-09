La palabra de Olivia Wilde sobre su divorcio

La actriz y consagrada cineasta Olivia Wilde ganó popularidad por su rol en la serie Doctor House. Luego fue creciendo en la industria y decidió apostar fuerte a los proyectos ­independientes.

Por ese entonces estaba casada con su colega Jason Sudeikis y fundaron una familia con dos niños pequeños. Sin embargo, luego de unos años decidieron continuar por caminos separados. En ese contexto, ella conoció a un colega y empezó un romance.

Si bien parecía que la ruptura había sido en buenos términos, la mujer concurrió a un evento y al subir al escenario recibió una notificación por parte de su exmarido y padre de sus hijos.

Al respecto, esbozó: “Lamentablemente, no fue algo que me sorprendiera del todo, quiero decir, hay una razón por la que dejé esa relación”. Luego continuó: “Fue realmente molesto, no debería haber sucedido”.

Por otro lado, las criticas se centraron en que no se la ve a menudo en la vida pública junto a sus hijos y sobre ello, Olivia fue muy clara: “Elegí ser actriz y entré voluntariamente al centro de atención pero no es algo que mis hijos hayan pedido. Y cuando mis hijos son arrastrados a eso, es profundamente doloroso. Cuando la gente no me ve con mis hijos, siempre es ¿Cómo se atreve?, nunca he visto a nadie decir eso de un hombre. Y si está con su hijo, es un maldito héroe”.

Lejos de permancer en un estricto perfil bajo, la mujer decidió que su novio Harry Styles fuera el protagonista de su pelicula Don’t worry darling y así lo hizo.

Ahora se encuentran en las visperas del estreno y afirmó: “Necesitábamos que quien fuera a interpretar a Jack fuera adorable al instante, profundamente encantador y empático”.

La que no está muy feliz es ­Florence Pugh, la actriz que compartió la pantalla con Styles. Luego del rodaje, no se ha mostrado del todo emocionada por el trabajo realizado ni el proyecto compartido junto al galán.

Es más, en muchas declaraciones incluso llegó a dar ligeras y ácidas pistas sobre lo que vivió en el set de filmación dando cuenta de que su trabajo no fue debidamente apreciado.