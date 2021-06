La palabra de Thomas Markle

De forma reciente, la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry recibieron a su segunda hija llamada Lilibeth Diana. Cabe mencionar que, además de su perfil mediático, también encendieron una mecha porque concurrieron a una entrevista al programa de Oprah Winfrey donde se defendieron y realizaron críticas a la monarquía.

Además, produjeron en conjunto un ciclo de entrevistas a figuras de primera línea que dará para hablar. Allí las celebridades revelan los secretos más oscuros de sus vidas.

En este contexto, el papá de la actriz, Thomas Markle, brindó serias críticas a la situación y protagonizó algunas escenas poco decorosas. Ahora se arrepintió del circo mediático y realizó otra nota para dar cuenta de su anhelo más grande, que no es otro que recuperar la relación con su hija. Incluso refirió que se enteró por la radio del nacimiento de su nieta porque no habla con su familia.

Por último, esbozó: “Si soy culpable del distanciamiento, dígame por qué y cómo lo arreglaré. Intentaré arreglarlo”. “Como siempre, te amo y desearía que pudiéramos sentarnos y hablar de ello. No soy un ogro. El 18 de julio tendré 77 años. La mayoría de los hombres de la familia Markle no pasan mucho de los 80. Así que hay muchas posibilidades de que nunca haya visto a mis nietos. No busco lástima. Solo digo que es una realidad”, concluyó.