"Lo dejó ella porque no aguantaba más"

En las últimas horas, una revelación se produjo sobre la separación de Laurita Fernández y Nico Cabré. Según contaron en Intrusos, la bailarina y conductora fue la que cortó la relación luego de cansarse del actor. Así lo señaló la periodista, Paula Varela, quien contó detalles.

"Lo terminó dejando ella a Cabré porque no se lo aguantaba más. Ahora se la ve muy feliz y contenta. Parece que no se lo aguantaba más porque era muy pesado", destacó la periodista. Además destacó que Laurita sigue soltera:"A Laurita le pregunté por los rumores con Cachete Sierra, me lo negó y le creí. Para mí, ahora Laurita va a ir por otro nivel, tiene que volar más alto".