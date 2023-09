La resiliencia de Emanuel Noir

Con esfuerzo y perseverancia, Emanuel Noir comenzó a adentrarse en la música en un momento muy particular de su vida cuando estaba saliendo de un tratamiento contra las adicciones, trabajaba en la elaboración e instalación de piletas de fibra como también en tareas de albañilería. Poco a poco fue metiéndose en la música, con ensayos que sucedieron en plena pandemia y así dieron inicio a una banda que está en su mejor momento: Ke Personajes.

Hoy disfrutan del reconocimiento de la gente que los sigue, tienen una carrera próspera y una mirada para el afuera luego de una gira nacional y ya han traspasado las fronteras. Además, hasta el momento, han logrado muchas canciones, hicieron colaboraciones con otros artistas y cuentan con muchas reproducciones en el universo digital. También tienen un trabajo muy bien logrado en las redes sociales donde muestran las fortalezas y el detrás de escena.

La banda es liderada por Emanuel Noir, quien es la cara visible y además suele dar cuenta de su recorrido de vida hasta este frondoso presente. En la actualidad disfruta de lo cosechado en el camino al estrellato, pero siempre rememora su pasado y el estado de superación constante.

Los inicios

Nacido en Entre Ríos, Emanuel Noir tiene 34 años y triunfa en todo el país. Desde chico, el artista quiso abocarse a la música y con el paso de los años, lo hizo realidad. Por otro lado alternaba los trabajos como albañil y mientras daba sus pasos en la música con los amigos.

Al momento de sincerarse sobre los usos que supo tener en el consumo de estupefacientes, el hombre eligió el programa Seres libres de Gastón Pauls para poner sobre el tapete la conciencia que se debe tener y las consecuencias que trae. Así confesó: “Arranqué a los 13 años, en mi barrio había transas y ahí había de todo pasta base, merca, paco. Mezclaba psicofármacos con alcohol, el transa no vendía las que le quedaban porque me las dejaba para mí”.

Pero no se quedó quieto y buscó ayuda, aunque el primer tratamiento realizado no llegó a funcionar debido a que fue dado de alta pero luego recayó en las adicciones. De igual forma puso manos a la obra para salir adelante y así lo hizo con creces. Asimismo continuó: “En uno de mis moños que no podía dormir, apareció la muerte estrechándome la mano. Era una persona depresiva buscaba levantar con la cocaína”. Y siguió: “Tomaba una jarra con perfume y pasta. Pesaba 45 kilos y esquivaba los espejos. A los veinte tuve una sobredosis y me dio miedo, una sobredosis es una búsqueda de terminar ese sufrimiento”.

Luego, el artista habló sobre las consecuencias: “Consumir de una manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza y eso para mí ya fue como una mugre que no me podía sacar y no quería saber nada”.

Asimismo en otra entrevista que brindó a un medio de alcance internacional, el hombre alegó que, en sus inicios en el mainstream, solía tener muchos problemas para poder conciliar el sueño cuando arribaba a su casa luego de las giras. Tenía mucho estrés y estaba todo el tiempo alerta. Por otra parte, Noir estaba adentrándose en la fé hasta que se volvió un gran eje en su vida donde la elige como sostén cuando tiene que pelear por su bienestar y estabilidad emocional. Así salió adelante para poder curarse y transformarse en un ejemplo a seguir.

La banda se fundó en el 2016, y hoy está conformada por Emanuel Noir en las voces, Damián Piñeiro en el teclado, Sebastián Bofeli haciéndose cargo de las baterías, Enzo Martínez en el güiro, además de otros integrantes. En la actualidad la agrupación tiene una frondosa cosecha de hits, como lo son las canciones Cómo estás, Adiós amor, Oye mujer, Si no te tengo, Pobre corazón. Asimismo, han colaborado con otros proyectos, como sucedió con Onda Sabanera en el tema Pobre corazón y otros tantos.

A modo de anécdota, los videos que realizaron en la pandemia son muy recordados y siempre están presentes por los músicos que suelen traer estas imágenes al presente. Además, el éxito se expone en los números de sus reproducciones, que han pasado los 200 millones. Luego de hacer una gira nacional, la banda triunfó en Latinoamérica y recientemente anunció que hará una travesía por el Viejo Continente.

Los preparativos

La banda Ke Personajes está liderada por Emanuel Noir, que tiene 34 años, es padre de un par de mellizas y suele ­mostrar su vida a través de las redes sociales. Por otro lado, en los bailes y los shows, el hombre se caracteriza por aplicar una coreografía muy especial que es imitada por los fanáticos y seguidores. Sin embargo, nada de ello está improvisado porque suele entrenar y pone en juego sus habilidades coreográficas para luego llevarlas a los escenarios. Además, los seguidores suelen subir a los ­escenarios para poder imitar los pasos ideados por la estrella. En todos los shows que han hecho, los presentes en el público, en las tribunas y en cada concierto gritan por más meneos y danzas del intérprete cuya empatía no deja de agradar. Ahora, la banda se prepara para seguir creciendo y está trabajando en sus próximos lanzamientos.

Las formas de producción

