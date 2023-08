Se desató la guerra entre Flor de la V y Andrea Rincón

El martes la actriz Andrea Rincón abandonó el programa Intrusos (América) antes de comenzar una entrevista y se desató un verdadero escándalo alrededor del suceso. Y comenzaron las versiones y los dardos cruzados de uno a otro lado.

Primero, la propia Andrea hizo un descargo comentando que desde el programa no habían cumplido con lo arreglado, que era un mano a mano entre ella y Flor de la V. Y ayer hizo un fuerte descargo en diálogo con Socios del espectáculo (El trece). “Ayer (por el martes) me fui muy enojada. Me sentí humillada más que nada. Esto es algo que viene sucediendo hace años y con esta producción, donde una vez tuve que rebajarme mostrando los tatuajes de mi cuerpo”. Y cerró: “Fui totalmente humillada muchísimas veces, violaron mis derechos, se abusaron de mí, y lo que hicieron ayer fue exactamente lo mismo”.

Claro que Flor de la V recogió el guante y respondió. Lo hizo desde su programa. Primero aclaró: “Se le dice al invitado: Vas a empezar a hablar con Florencia, después de abre el panel. En general, siempre es así”. Y agregó: “Yo tengo la sensación de que tiene que ver con algo personal que ella está atravesando, porque no puede ser que una persona tome esa actitud. Nada justifica la violencia de ella para con el programa”. Y cerró: “Acá todos estamos trabajando, entonces siempre priman los buenos modos y la educación. Por eso yo quiero hablar de confusión. Vamos a suponer que hubo una confusión, entonces decís: Esto no fue lo que acordamos, me voy... Pero a los gritos y después ese descargo que no había visto cuando hablé con ella, me parece muchísimo, porque nunca hubiera permitido si le hacemos una entrevista que alguien le faltase el respeto”.

Por si faltara que alguien echara leña al fuego, el que habló fue Ángel de Brito. Porque Rincón había referido que desde el programa LAM habían tenido “actitudes mafiosas” con ella. De Brito respondió a través de su X expresando: “No es personal, solo mostramos lo maltratadora que sos, desde que eras una conventillera hasta ahora en MasterChef o Intrusos (ayer) demostrando que no aprendiste nada, Meryl Streep”. ¿Cómo seguirá esta historia?