El deseo de Adele

Reconocida como cantante, Adele ha triunfado alrededor del mundo con su gracia y su voz. En la actualidad está separada del padre de su hijo pero en excelentes condiciones. Además, volvió a hacer su vida y tiene una pareja estable. En la actualidad la mujer confesó cuáles eran sus mayores deseos y sorprendió a todos al decir que estaba preparada para volver a ser mamá en un momento muy pronto. Asimismo, reveló que el nombre que le gustaría para su segundo hijo sería el de Rich Paul al igual que el nombre de su actual pareja con el que sale desde el 2021. Así, padre e hijo se llamarían de la misma manera.

De esta manera, la intérprete internacional de la canción de Someone like you está en una relación amorosa con el agente deportivo Rich Paul. Sobre la posible dulce espera de otro heredero, la mujer dijo: “Tengo muchas ganas de volver a ser madre pronto, así que he estado escribiendo una lista. Cada vez que veo un nombre que me gusta, lo escribo en mi teléfono”. Vale mencionar que la mujer es madre de Ángelo de 10 años, fruto de su primer matrimonio con su exmarido Simón Konecki. A su vez, Rich tiene tres hijos de otra relación marital.

Por su parte, el actual marido de la mujer alegó sobre la chance de agrandar la familia: “Tengo una hija que está en el tercer año de la universidad, así que yo fui un padre muy joven. Pero ahora, diferente edad, diferente época de mi vida, diferente posición en mi vida”. Por último, continuó: “Como padre joven, hacer crecer un negocio fue bastante difícil. Pero ahora que soy un padre mayor, si tuviera más hijos, espero ser un padre diferente”.