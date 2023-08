Alex Cannigia se mostró furioso con su mamá

Las divisiones en la familia Caniggia son tan escandalosas como conocidas. No solo el bochornoso divorcio entre Cludio Paul Caniggia y Mariana Nannis sino también las que tienen con sus hijos. Se sabe que el exfutbolista de la Selección está peleado con su hijo Alexander, distanciado de Charlotte y solo habla con el mayor de los tres, Axel. Pero ahora explotó una nueva bomba: la terrible pelea de Alex con su mamá Mariana, que según contó él en un tik tok, lo echó de su departamento en el que vivía con su mujer, Melody Luz y su beba Venezia que nació el 15 de julio.

Este fue su descargo en redes sociales: "Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento", comenzó su relato Alex. A eso él le respondió: "Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: 'Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba'.

Finlamente Alex explicó qué es lo que más lo irritó: "Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni tampoco felicitó a mi mujer, nada. O sea nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver que piensa la gente. Esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí, ya no existe le hice la cruz."