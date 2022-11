La resiliencia de Selena Gómez

De forma reciente, la cantante y productora Selena Gómez lanzó un documental que narra sus intimidades y el período que debió afrontar entre los años 2016 y 2020.

La primera situación que atravesó comenzó con una consulta al médico por una serie de estudios, de esa manera se enteró de que tenía trastorno bipolar.

Por ese entonces mantenía una relación amorosa con el intérprete Justin Bieber que llegó a su fin en buenos términos. Por otro lado, fue intervenida y recibió un trasplante de riñón debido a que padece la enfermedad de lupus.

En las vísperas del estreno, la mujer afirmó: “De una manera extraña, siento que es una cápsula del tiempo de las cosas, un período de mi vida en el que miro hacia atrás y realmente me siento mal por esa versión de mí misma”.

Ante estos cambios en su existencia, la mujer se alejó de los vínculos familiares. Es decir, más precisamente de su mamá y el padrastro.

Los padres afirmaron que Selena no quería tener ningún contacto con ellos durante su crisis sanitaria.

Una vez que los médicos lograron estabilizarla, la familia y los amigos de la estrella juvenil empezaron, poco a poco, a acercarse al núcleo íntimo.

En su momento, Selena volvió a decir cómo supo combatir los miedos: “Cuando salí por primera vez, no sabía cómo afrontaría mi diagnóstico, ¿y si volviera a pasar? ¿Y si la próxima vez no volviera? Necesitaba aprender sobre eso. Necesitaba tomarlo día a día”.

Sobre la popularidad y su diagnóstico, reflexionó: “La fama me hizo sentir sola de alguna manera. Luego, cuando comencé a hacer giras, empeoró. Después de salir del último centro de tratamiento, supe lo que me hacía feliz. Fue conexión. Cuando me diagnosticaron lupus, fue realmente aterrador. Ahora puedo ir a visitar a estas personas porque he tenido esto y luego tuve el trasplante e hicimos mucho trabajo. Luego comencé con la salud mental y lo que me dije fue: ahora puedo relacionarme con estas personas y creo que las cosas suceden por una razón”.

Por aquel entonces terminó con su novio Justin Bieber: “Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar. Luego lo superé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso. Pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”.