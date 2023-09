La respuesta de Carmen a Yanina

Entre llantos y desconsolada, Carmen volvió a responderle a Yanina Latorre, en medio de una batalla que parece no tener un fin cercano. Lo hizo desde el programa que conduce, Mañanísima. Luego de que Yanina, en LAM (América), le dijera a Carmen “Vos a Santiago le limpiaste el cu… cuando estaba enfermo y él te engañó”, Carmen dijo lo suyo. Conmocionada y lagrimeando, dijo: “¿Cómo puede mantenerla al lado suyo, cómo puede avalar esto, cómo no la frena Ángel con todas estas cosas que dice?”. Y agregó: “Habla de una persona que ya no está, por favor... qué tupé... qué mala persona. Porque eso no habla como profesional, habla como persona. Ella es una maltratadora y hay que frenarla, alguien tiene que ponerle un freno y esa voy a ser yo”.