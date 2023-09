Travis Kelce habló por primera vez sobre su futuro con Taylor Swift

No caben dudas de que el amor entre Taylor Swift y Travis Kelce se ha convertido en uno de los romances internacionales del año. A poco de que se conozca el romance y de que la propia Taylor asistiera a un partido para alentar a su novio, que juega en los Kansas City Chiefs, el propio Kelce rompió el silencio y dejó contundentes declaraciones al respecto. Lo hizo, justamente, desde el nuevo episodio de su podcast New Heights, que comparte con su hermano Jason. Allí, no dejó duda alguna del momento amoroso que están viviendo ambos. “Un beso a Taylor por asistir. Eso fue bastante atrevido”, mencionó el deportista, de 33 años. “Todos tenían cosas buenas que decir sobre ella, mis amigos y familia. Se veía increíble. Todo el mundo hablaba de ella con gran entusiasmo. El día transcurrió perfecto, fue impresionante”, agregó. Y siguió: “Definitivamente, fue un juego que recordaré. De eso estoy absolutamente seguro. Estaba muy emocionado por que ella estuviera allí, definitivamente fue un juego que recordaré, eso es seguro. Creo que quería llegar a la zona de anotación tanto como todos los Swifties querían que lo hiciera… Y luego simplemente nos fugamos en el Getaway Car. Un saludo a Taylor por venir y verme en el escenario” expresó Travis, haciendo referencia, además, a una de las canciones más populares de la cantante estadounidense. Por si fuera poco, frente a toda la vorágine que se despertó al conocerse el amorío, la venta de las camisetas de los City Chiefs y la cantidad de seguidores en redes sociales aumentó significativa y exponencialmente, así como el rating de dicho partido. Algo parecido a lo que pasó con la llegada de Messi al club de Miami. Es más, luego en redes circuló una foto en la que supuestamente se los ve a ambos en el auto descapotable, retirándose del estadio. Además de ello, Kelce también dijo en su podcast que pese a toda la atención que sabe que se está generando quiere tratar de respetar la intimidad de ambos. Vale señalar, además, que la estrella pop se presentará en Argentina durante los primeros días de noviembre, en lo que es uno de los sucesos del año. Lo que hace surgir una incógnita: ¿Kelce la acompañará hasta nuestro país?