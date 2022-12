La semana de GH: gala de repechaje y tensiones

Primero ocurrió el ingreso de dos participantes nuevos: Camila Lattanzio y Ariel Ansaldo. Ambos, a su manera, se fueron integrando y acostumbrando a la relación con el resto de los participantes. Una adaptación entre los viejos hermanitos y los recién llegados. Pues bien, durante la semana hubo otra situación que se llevó toda la tensión, tanto adentro como afuera. Se trata de la tan esperada y famosa gala de repechaje.

El reingreso de, por ahora, uno de los participantes ya eliminados era algo que se sabía desde hace mucho. Solo restaba saber cuándo y cómo iba a darse. Todos y todas, jugadores y televidentes, especulaban respecto de cómo iba a suceder.

Finalmente, ocurrió: fue durante el miércoles, el día en que se realiza la ya clásica gala de eliminación. Pues bien, esta vez ese día se dio la de repechaje. Esta vez, los responsables de elegir quién de los participantes ya eliminados reingresaría a la casa más famosa del país fueron los que siguen en competencia.

Antes de ello, ocurrió la tradicional prueba de destreza, que esta vez consistió en armar una torre mientras respondían preguntas del Gran Hermano. Resultaron finalistas entonces Alexis, Nacho y Marcos. Intentaron armar una torre con botellas plásticas, y triunfó Alexis “El Conejo”.

Luego de la prueba, Santiago del Moro expresó: “Tuvimos prueba del líder y obviamente los nuevos no participaron porque no podían ser líderes esta semana. Mañana es una gala muy especial que en el futuro va a tener un reconocimiento muy importante para los que están desde el primer día”.

Acto seguido, informó que la gala no sería de eliminación sino de repechaje: se votaría por quién retornaría a la casa. Además, aclaró que el líder de la semana tendría un voto doble, e incluso, en caso de haber empate, tendría la facultad de desempatar. Como si fuera poco, el rubio conductor indicó que el público votará por el reingreso de dos participantes más.

Así las cosas, esas novedades alteraron al instante el clima dentro de la casa. Uno de los primeros en hablar fue Alfa, uno de los hermanitos más polémicos de la saga: “Esto se desvirtúa, el que se fue, se fue. Somos 15 personas y ahora vamos a pasar a ser 18”.

Llegado el momento de la gala, uno a uno fueron pasando al confesionario para, frente a cámara, justificar sus opiniones y votar. Thiago fue el primero: “Quiero que vuelva Daniela, ella porque me gusta y quiero que pase la fiesta acá con nosotros”.

Por su lado, Alfa eligió a Cata: “Por una cuestión que dije en su momento que se fue, que me dolió por un tema generacional y porque aprendí a conocerla con el tiempo. La verdad, me pareció una persona increíble y compartimos muchas cosas, me gustaría que vuelva”.

En el caso de Coti, el Gran Hermano le anunció que ella no podría nominar por haber incumplido reglas estrictas de la casa. Sucede que mientras estaba con sus compañeros en el sauna, ella vio caer una pelota que tiraron desde afuera y sin escuchar lo que sus compañeros le advertían, leyó lo que tenía escrito: “Coti, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J.”.

Ante eso, ya en el confesionario el Gran Hermano explicó: “Vos recogiste una pelota que fue arrojada desde afuera y leíste el mensaje, algo que, como ya sabías, está prohibido. Debido a esta desobediencia, te comunico que esta noche no tenés permitido votar”.

En tanto Alexis, cuyo voto valía doble, optó por Daniela. “Iba a elegir a Agus, pero sé que la gente lo va a volver a traer. Así que voy a cambiar y voy a ir por el corazón. Tengo un amigo adentro que la ha pasado mal y creo que sería una motivación completa para él que ingrese esta persona, mis dos votos van para Juliana”, contó.

La elección de Maxi fue más que obvia, escogió a su novia Juliana, quien había sido eliminada apenas semanas atrás. “Vamos a usar la ley de atracción, aunque también confío que la gente nos va a ayudar. No hacen falta motivos, es Juliana porque elijo con el corazón y necesito volver a verla”, aseguró.

Agregó: “Sería un sueño. Extraño todo y mucho. Estoy visualizando que cruce esa puerta y me imagino llevándome puesto todo antes de que entre. Espero que estés positiva, gordita. Si no es ahora, será con la gente. Nos vamos a encontrar pronto y nos vamos a dar los besos que nos estamos debiendo. Vamos a pasar las fiestas juntos y te recontra extraño”.

El conteo final entre todas las votaciones terminó de la siguiente manera: tres para Daniela y Juliana, dos para María Laura y uno para Agustín. Por lo que, dada la situación de empate, todo quedó en manos de “El Conejo”, por ser el líder de la semana.

“Me voy a basar en el que creo que lo necesita mucho más porque el otro es mucho más fuerte de corazón y de alma. Así que elijo a Juliana”, dijo. Minutos después, al cruzar la puerta y llevando un look osado, ella fue recibida, antes que todos, por Maxi.

Pero no todo acaba allí, porque el frenesí de la casa parece no parar. No se trató solamente del repechaje, también volvieron a aflorar algunas tensiones y desacuerdos. Es que con tantas idas y vueltas de personajes, galas, votaciones y sensaciones todo puede cambiar radicalmente en apenas días.

Durante la semana hubo un cortocircuito entre Coti –una de las participantes más polémicas del ciclo y posible candidata a llegar a la final– y “El Conejo”, su pareja. Horas antes del repechaje, Conejo y Romina habían sostenido una larga y tendida charla sobre sus historias familiares. Todo iba bien hasta que Coti, en un ataque de celos, ni bien pudo lo llevó al patio y le comunicó lo molesta que se sentía.

“La verdad es que a mí me molesta, no lo voy a ocultar y no tengo por qué ocultarlo. si me tengo que quedar sola, me voy a quedar sola”, le manifestó ella, en mal tono. En ese momento se sacó la cadenita que él le había regalado y se la devolvío. La respuesta de él no tardó en llegar. Visiblemente enojado enunció: “No contés más conmigo en nada y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode, así que hacé lo que vos quieras”. El clima en la casa, por momentos, se corta con tijera.