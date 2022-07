La separación de Ulises Bueno y Rocío Pardo

Una noche, durante la emisión de uno de los programas producidos por Marcelo Tinelli, el cantante cordobés Ulises Bueno y la bailarina formal del staff, Rocío Pardo se encontraron y el flechazo fue inminente.

No todo se daría tan fácil, pues ella estaba de novia en ese momento. Pasado un tiempo, la vida los volvió a unir en un presente más favorable, donde estaban solos.

Luego de chatear y conversar unas veces, tomaron la decisión de verse y así comenzaron a salir a pesar de las distancias: el reside en su ciudad natal mientras que ella está instalada en Buenos Aires.

La relación duró más de un año. Vivieron momentos felices, pero como no todo lo que brilla es oro, la mujer anunció la separación a través de sus redes sociales, desmintiendo que sucedió en malos términos.

El comunicado iniciaba: “Con Uli decidimos distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Viviremos el proceso a nuestra manera. Nos tenemos mucho cariño y siempre nos vamos a desear lo mejor”. De esta manera, la joven descartó los rumores que indicaban las condiciones del diálogo habían sido pésimas.

Luego continuó: “Los motivos y las especulaciones que se han publicado no son verdaderos. Hoy nuestros caminos van en diferente dirección”.

Sin expresarse al respecto de forma directa, el cantante publicó una serie de frases que dieron para hablar: “Te pedí perdón sin que la culpa fuera mía, te dije que no pasaba nada y en mí estaba pasando todo. Te dije que no me dolía nada cuando en realidad me dolía todo, pensándolo bien fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre”. Para finalizar, remató su prosa con un final inquietante: “Te dije que estaba bien cuando mi corazón estaba roto”.

Por otra parte, el galán del cuarteto está en su mejor momento profesional, debido a que está inmerso en una gira que lo llevará por todo el país. Asimismo, lleva un mejor estilo de vida gracias a un tratamiento con el que sobrellevó su adicción a las drogas y el alcohol. En este contexto de decisiones positivas, incluso retomó el contacto con su única hija.