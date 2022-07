Melina Petriella: “El teatro es un espacio de reencuentro”

Durante una entrevista íntima, Melina Petriella reveló los detalles de Los perros, la obra en la que actúa junto a María Fiorentino, Claudio Rissi y Patricio Aramburu que se presentará este viernes, a las 21, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, ubicado en la calle 10 entre 46 y 47.

—¿Bajo qué circunstancias llega esta obra a tus manos?

—La obra fue acercada por el director y guionista. La leí justo antes de la pandemia y me encantó. Mientras tanto fui hablando, tenemos una preciosa amistad. Luego llegó el productor y así se fue preparando y cocinando. Así llegó.

–¿Qué herramientas ponés en juego para este trabajo?

—A la hora de encontrarme con un proyecto, en lo primero que pienso es en el juego. Salir a hacerlo y encontrarme con los otros para partir de lo mas primario como cuándo éramos chicos. Así jugamos, partimos de esa iniciativa, nos encontramos con compañeros maravillosos, allí se arma la composición. Allí se ocupa el rol que nos toca, buscamos las emociones. Sucede que entonces me encuentro con Laura que es el personaje que llevo a cabo, en este proceso de búsqueda y emociones voy encontrando mis propios matices. En esta obra, ella cumple cuarenta años, la obra transcurre en su casa, en la celebración que será junto a su esposo y los suegros. En este encuentro familiar que es una cena que reproduce situaciones como en todas las juntadas, ella vive una situación que la ubica en un momento distinto y quiere compartirlo, dar a conocer sus incógnitas, entre otros. Allí inicia el juego que está cargado de emoción, de acción y ­pensamiento.

—¿Viviste situaciones similares a las que vive tu personaje?

—Directamente como a ella en ese viaje en subte donde se encuentra con una persona, no. Pero me siento muy cercana a las ideas, emociones y afirmaciones a cómo vive su existencia, a sus preguntas. También pensar si uno mandaría todo al carajo, si es preciso dejar todo y volver a empezar. El camino de la vida es un misterio, el teatro tiene un recorrido con uno mismo. También está el desafío de conocerse cada vez un poco más. Siempre que me encuentro con un material, una obra, y personajes que elijo, me llevan a conocerme un poco más y a tener más preguntas. Se abre un juego, un arco, un espectro, un misterio que también se acerca.

—¿Cómo vivís esta presentación en un teatro de La Plata?

—Es un lugar hermoso. También implica un gran desafío porque es un espacio enorme, entonces nuestras poses, los cuerpos, los diálogos tienen que amplificarse.

—¿Por qué invitarías al público a que concurra a la función?

—Sé que se van a divertir, se van a identificar con los personajes. Además es un espacio para sanar cuando somos actores o también como espectadores. El teatro es un espacio de reencuentro, es un rito que precisa del público para que se termine de completar el hecho cultural. Es una invitación para volver a encontrarnos con este rito que empieza con el publico entrando a teatro y nosotros esperando a salir al escenario para llenarnos de vida, experiencias, entre otros.