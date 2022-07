La tercera en discordia entre Callejón y Diotto brindó su palabra

De forma reciente, Fernanda Callejón anunció su separación definitiva luego de 11 años de amor de Ricky Diotto, el padre de su hija. Karina Iavicoli fue la responsable de difundir que hubo una tercera en discordia. Esta se llama Martina y sale con Iván Noble desde hace un tiempo considerable.

Ahora, esta chica le escribió a Estefanía Berardi, integrante de LAM, para limpiar su buen nombre. Es por ello que la interlocutora informó: “Ella me llamó y me dijo: Nunca lo vi en mi vida, no lo conozco. Yo no soy del medio, ¿por qué me nombra? De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes y llamadas de que una mina en la tele que no sé quién, una periodista, dice que me escribo con el ex de Fernanda Callejón”. Por último, reveló qué hizo el cantante en ese entonces: “Iván la calmaba a Martina y se mataba de la risa diciéndole si no lo conocía de Tandil”.