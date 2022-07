La victoria de Linda Evangelista

Corría el año 2016 cuando la modelo internacional Linda Evangelista detuvo su carrera en las pasarelas. Sin embargo, esto no ocurrió porque se le antojó sino porque se sometió a un procedimiento estético cuyos resultados la dejaron brutalmente desfigurada. En este sentido, en un abrir y cerrar de ojos, la mujer considerada como una de las más hermosas de la década en los 90, se escondió en la paz de su hogar.

A fines de 2021, la mujer brindó los detalles de su caso y reveló a través de las redes sociales: “A todos mis seguidores que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso. He sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada, incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, ­irreconocible”.

Luego de esta situación, la mujer presentó una denuncia penal contra la empresa de estética por la mala praxis que sufrió luego de someterse a un valioso tratamiento. Sucede que el procedimiento llamado CoolSculpting está destinado para la reducción de las grasas que fue autorizado en el 2010. Allí se usan las bajas temperaturas para descomponer las células adiposas.

Al salir mal, la diva emprendió el juicio y lo ganó. La suma obtenida fue de cincuenta millones de dólares. Al respecto, expresó: “Me complace haber resuelto el caso CoolSculpting. Espero con ansias el próximo capítulo de mi vida con amigos y familiares, estoy feliz de dejar este asunto atrás. Estoy realmente agradecida por el apoyo que he recibido de aquellos que se han acercado”. Recalcó que al contratar los servicios de la empresa, nunca le informaron sobre los resultados negativos que podrían tener secuelas.

Volvió a las pasarelas con un contrato que le realiza la empresa Fendi donde volverá a modelar por tiempo indeterminado. Linda fue mamá fruto de su relación con el empresario François-Henri Pinault, que es el esposo de Salma Hayek en la actualidad.