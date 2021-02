La vida útil presenta nuevo número y ciclo de cine

El número 4 de la revista cinematográfica La vida útil ya está disponible. Para celebrar el lanzamiento, sus creadores decidieron acompañarlo con un ciclo de cine online realizado en conjunto con el Cineclub La Quimera de la ciudad de Córdoba.

El mismo podrá ser disfrutado de manera gratuita por el canal de Twich del cineclub y contará con presentaciones y entrevistas que quedarán alojadas luego en Youtube. El próximo jueves se verá, a las 19 horas, Hostage: The Christine Maresch Story; el viernes, a la misma hora, The Man from Planet X, con presentación del periodista Diego Trerotola; el sábado los cortos Remains to Be Seen, Rehearsals for Retirement, Fancy y Silk, desde las 19 horas; y el domingo, Un tigre arriba de la mesa.

A la siguiente semana se proyectarán Orione (jueves), The Power of Kangwon Province (viernes), Schalcken the Painter (sábado) y Polly Perverse Strikes Again! (domingo).