Lakshmi Colombero: “La gente que me sigue en las redes realmente me sigue con amor”

Basado en Chismes Reales es una nueva serie podcast, producción original de Universal+. Inspirada en la serie comedia-thriller Based On a True Story, que funde la obsesión por el TrueCrime y los asesinos en serie. Esta producción está protagonizada por la actriz y comediante argentina, Lakshmi Colombero, y hablamos con ella para saber más de la propuesta.

―¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando te dijeron de hacer este podcast?

―Infarto. Sentí que me morí. Fue muy emocionante porque era la primera vez, para mí, haciendo un podcast. Cuando me tomaron el casting, como que no lo podía creer. Cuando me llega la propuesta, en general, de qué era esta serie me encantó, porque es de una historia que es excelente, la verdad que me dio mucha emoción. Además, hacer algo por primera vez, con tremendo equipo y nada me parecía un sueño de verdad, me parece todavía.

―¿Cómo es para una actriz como vos prescindir del cuerpo para interpretar?

―Bueno, en este caso este podcast también está en video. Más allá de eso, lo que en este caso me planteé fue divertirme, narrando la historia y el chisme, y fue un gran desafío. Pero con el equipo que tengo nos hemos divertido mucho y era algo nuevo para mí. En la parte actoral, estoy acostumbrada a hacer todo guionado, entonces como que te queda poco espacio para la imaginación, pero acá armás tu personaje, le metés tu onda, pero en este caso era completamente libre. Era como la Perry tirando magia en un podcast tan divertido.

―¿Fue un desafío?

―Sí, fue un gran desafío. Estaba nerviosa. Pero esos desafíos que te motivan y que te dan ganas de seguir y como te digo es un proyecto que está muy bueno, la gente lo va a amar, o sea, de verdad. Yo lo re consumiría si fuese espectador y lo estaría viendo todo el tiempo y lo compartiría porque está muy bueno. El contenido son chismes reales. Son cosas que voy a decir y es la primera vez que se hace un podcast basado en una serie y eso es superinteresante.

―¿En algún momento te imaginaste todo lo que iba a ir apareciendo?

―Sí, siempre lo soñé. Pero cuando ocurre vos decís esto es más grande de lo que me pensaba, ¿viste? Hacer un podcast con Universal+, que es algo que consumo desde chiquita, digo wow. La verdad que es increíble. O proyectos actorales o la cantidad de gente que me sigue en las redes, que realmente me siguen con amor, porque eso es lo importante. Tengo gente que de verdad me quiere, o sea, que me la crucé en la calle y de repente me abrazan más que mi mamá, ¿entendés? Y me dice gracias por hacerme reír, gracias por lo que compartís, gracias por acompañarme en el día a día. Creo que eso no tiene precio.