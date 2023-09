Las presuntas víctimas de Lotocki marcharon a Casación

De forma reciente se supo que Aníbal Lotocki si no podía ejercer su profesión de médico en Buenos Aires, está autorizado para hacerlo en Misiones, que es donde nació y tiene radicada su matrícula. Por otro lado, desde el Colegio de Médicos anunciaron que tan sólo podrán quitarle esta capacidad con un oficio judicial que aún no les llegó. Por otro lado, las supuestas víctimas de una mala praxis por este esteticista han pedido la detención del hombre, aunque la justicia decidió que no era posible darle lugar a este pedido. De esta manera se organizaron para realizar una marcha ante Tribunales para pedir una respuesta certera.

Por otro lado, se pide que las autoridades avancen en la investigación para determinar si Lotocki habría tenido una asociación ilícita junto a su esposa y otros socios. Así estuvieron presentes las personas que lo acusan y entre ellos figura Gabriela Trenchi que está imposibilitada de caminar y estuvo con sus muletas. Al respecto, se mostró entusiasta porque fue bien recibida y agradeció el trato expendido por el Tribunal. Por otro lado, dijo que sus vidas eran “una bomba de tiempo”, que otra de las víctimas ya no está, (en relación a la muerte de Silvina Luna, otra de las denunciantes en la causa). También quería saber los detalles por parte de las autoridades en esta lucha que lleva nueve años en su vida. Su salud se ve deteriorada y se encuentra en pleno tratamiento médico.

Por su parte, el doctor Lotocki se comunicó con el programa de Fabián Doman y habló con la producción donde aseveró que no estuvo en la entrevista que brindó su esposa dando una afirmación: “Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada. Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo. Así que les dejo el tema a ustedes que saben que decir porque entienden lo que el público quiere escuchar. Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió”.