Laura Grandinetti: “En este momento es clave seguir sumando voces”

La actriz acaba de finalizar el rodaje de Miranda de viernes a lunes, de María Victoria Menis. En esta entrevista exclusiva, cuenta detalles de la filmación y su trabajo con Inés Estévez, la protagonista.

—¿Cómo es estar en una película que tiene este mensaje tan potente?

—Me parece hermoso, y contar con Inés como protagonista es una gran tranquilidad. En esta historia de una mujer de mediana edad a la que le siguen pasando cosas, deseos, pensamientos; a mí, como personaje secundario, me gusta aportar desde mi lugar, pensando qué se cuenta de ella, desde su adolescencia. Porque no es mi historia, es la de Miranda; pero Anita tiene muchos sueños, y en el encuentro con Miranda le dice muchas cosas, que tal vez no siente que es el momento esperado. Hay muchos personajes femeninos, todos con distintas facetas. Me gustaba y entusiasmaba trabajar con María Victoria, Inés, Lu y con todas estas mujeres, sabiendo que se está contando una historia, una voz más, en este momento en que es clave seguir sumando estas voces.

—¿Qué suma que sea una mujer la directora?

—Me di cuenta de que no trabajé mucho aún, pero me dirigieron muchas mujeres ya. Respondiendo esto, creo que soy parte de una generación en la que se puede ver trabajar a mujeres que llegan, no como debería, pero están. Y con María Victoria me pasa que ella es muy cálida, muy amorosa; y siento de entrada que voy a estar cuidada, que no voy a correr peligro de ningún tipo, y más que el equipo también es mayormente de mujeres. Hay que valorarlo, particularmente cuando estoy entre mujeres soy un poco más feliz.

—¿Qué cambia en el rodaje en tiempos de pandemia?

—Es un momento distinto. Estamos todos con dos dosis de vacuna, hacemos testeos, estamos con barbijos, protocolos, por suerte tenemos muchas escenas en exterior y tratamos de juntarnos en los breaks también ahí. Es un oasis para nosotros el hecho de volver a filmar. Es una gran alegría y creo que no estaba tan consciente de lo que me esperaba acá; la felicidad total, viniendo con mucha energía, hablar con el equipo, ensayar con la directora que nos acompaña y ocupa en el proceso. Es como que a la pandemia, en estos espacios donde se puede dejarla afuera porque no es necesario representarla, la dejamos afuera y vivimos en 2016, donde no existía. Sentís así que la cultura sigue resistiendo. Falta la apertura de espacios más pequeños. Hay decisiones y decisiones, pero sabemos que la cultura puede seguir haciéndose hasta que nos saquemos definitivamente los barbijos.