Laurita Fernández sobre Cabré: "Capaz él no era para mí"

Luego de la triste separación que afrontó con Nicolás Cabre, Laurita Fernández fue consultada sobre al respecto y tras dejar pasar tiempo, rompió el silencio. La bailarina y conductora destacó que intentaron todo con el actor, pero que finalmente no funcionó y que decidieron seguir caminos separados.

En diálogo con Agarráte Catalina, dijo: "Con Nico lo intentamos y no va más. Por más que duela, cuando no hay algo puntual que detone, es más difícil todavía. Es una decisión que a veces uno posterga. Probamos separándonos y tal vez nos sentimos mejor". Además remarcó que la relación "terminó súper bien".

Más allá del punto final, Fernández abrió su corazón y señaló que con Cabré, se imaginó aspectos que jamás tuvo en cuenta: "El me despertó las ganas de ser madre. Yo no siento que haya fracasado, capaz él no era la persona y yo tampoco era la persona para él. Yo hacía mucho tiempo que no estaba sola", cerró.