Lautaro Rodríguez: “2020 fue un año atípico y vino bien para hacer mucha música”

Lautaro Rodríguez presentó su nuevo video y single Reggaeton salvaje, junto a Romeo El Santo. Durante 2020, se volcó hacia la música, ya que el trabajo en ficciones estaba detenido por la pandemia. Diario Hoy dialogó con el joven para saber más sobre su trabajo y ascendente carrera.

Lautaro Rodríguez es cantante, compositor y actor. Con 23 años sigue sorprendiendo con sus lanzamientos que van por diferentes estilos como el trap, dembow, reggaeton y cumbia. Al lanzamiento de Detonao, en 2020, le siguieron Cumbia y reggaeton, No estaba planeado, Apague la luz y Bachatrap.

Pero además no descuida su carrera como actor, teniendo pendiente de estreno Panash, y sumándose al elenco de las nuevas temporadas de El Marginal.

—¿Cómo fue el origen de este nuevo video con Romeo?

—Hace años que admiro a Romeo, escucho su música, y se dio el crecer y poder generar una colaboración. Hicimos la conexión, nos juntamos en el estudio, la primera vez ya casi estaba terminado todo, en el medio yo me fui de la productora en la que estaba, que estaba listo desde octubre, y una vez que estaba todo encaminado nos pusimos a hacer el video, que lo hizo Pachi Rivas, que es amigo, al igual que Romeo, con quien tenemos ya tres canciones juntos, y una vez que se destrabó esto que te digo de la productora, y todo fluyó.

—El 2020 te sirvió para conectarte más con la música...

—Sí, fue un año recontra atípico y vino bien para hacer mucha música, con mis amigos, productores, estando en casa, música a pleno. De hecho varias maquetas las hicimos por WhatsApp, y cuando se pudo ir al estudio hice como veintipico de canciones, agarré la guitarra.

—Porque actoralmente lo habías arrancado con Puerta 7 y finalmente se canceló su segunda temporada…

—Todo lo que estrenó en pandemia ya había sido filmado antes. Puerta 7 llegó justo antes del cierre y se venía la segunda pero por decisión creo de Netflix se canceló, porque había pasado mucho tiempo en el medio, lo actoral se paró totalmente hasta octubre o noviembre, donde volví a filmar, hice Protectores para Disney+, que se estrena este año, pero fueron nueve meses sin nadas.

—Tenés pendiente de estreno Panash…

—En diciembre hice algunos doblajes, se está terminando la película, tengo pendiente grabar algo para el disco, creo que para fin de año la tendremos, y la experiencia fue buenísima, el equipo, grabar en Fuerte Apache, he ido a comer con ellos, se armó algo muy lindo. Tengo sus teléfonos, nos juntamos a comer, más allá de lo del set, donde hicimos algo asociado a la acción y la música, la estoy esperando.

—Me contás acerca de esta comunión que se arma entre los equipos de trabajo, ¿esto sucede, por ejemplo, en propuestas que no tienen que ver con la música?

—Sí, obvio, con todos pasa, y además te das cuenta que el ambiente es muy chico, y por ejemplo te cruzás con técnicos en otro proyecto. Pasa, de ahí a desarrollar una amistad es otra cosa, no te ves como con tus amigos de toda la vida, pero pasa, se dio en Protectores, tenemos un grupo de WhatsApp y vamos a ver al teatro a alguno.

—¿Cómo sigue el año de trabajo con la música, el cine y la televisión?

—Con la música, Reggaeton salvaje es el primer corte de un EP que se llama Update de cinco canciones, del que vamos a ir soltando las otras hasta que salga el EP completo. Hacia fines de abril saldrá el segundo, y hasta fin de año estaremos con este plan, y a nivel actoral arranqué a grabar las temporadas 4 y 5 de El Marginal, y es muy loco, porque recuerdo cuando vi la primera temporada acá en casa, yo las espero como espectador, ni siquiera era actor cuando vi la primera, y ya conocí la cárcel, hicimos pruebas de vestuario, es una locura estar ahí.

—Y lo bueno es que graban las dos temporadas juntas, por lo que no tenés que esperar nada ni siquiera hacer un trabajo de reconexión con el personaje…

—Claro, uno ya tiene asegurado eso, y está bueno.

—Y no pasa como con Puerta 7 que no se hizo la segunda…

—Exactamente, y sabés que al otro año ya está la otra, me gusta.

—Además, por esto que decís que eras fanático del programa…

—Sí, totalmente, y varios de los que serán compañero de banda, ya trabajamos antes, como Juan Pablo Cestaro, protagonista de El cazador de Marco Berger, con quien rodamos en 2018 la película y tal vez nos vimos dos o tres veces, y ahora estamos todo el día juntos.